Еден Голан, яка представляє Ізраїль на Євробаченні 2024, внесли в базу "Миротворець"

Ізраїльська представниця конкурсу Євробачення 2024 співачка Еден Голан, яка має українське коріння, але майже все життя прожила в Росії, що почала криваве повномасштабне вторгнення в Україну, потрапила до списку Миротворця.
За даними сайту, вона звинувачується у свідомому порушенні державного кордону України з метою проникнення на окуповані російськими загарбниками території. А також за незаконну комерційну діяльність на окупованих російськими загарбниками територіях України, участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками та участь в антиукраїнських пропагандистських заходах терористичної Росії проти України.
Зазначимо, з відкритих джерел вдалося дізнатися, що Голан народилася в Кфар-Саві, Ізраїль, 2003 року, але дитинство провела в Москві, куди її сім'я переїхала через роботу батька - єврея-латиша. Мати співачки Ольга - українка за походженням.
Євробачення 2024 - останні новини
Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.
Також сопілкар із Kalush Orchestra, гурту-переможця Євробачення-2022, висловився щодо перемоги alyona alyona і Jerry Heil на конкурсі. Тимофій Музичук оцінив шанси дуету.
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