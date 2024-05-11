Еден Голан, яка представляє Ізраїль на Євробаченні 2024, внесли в базу "Миротворець"

Колишня росіянка Наташа втекла з терористичної Росії через антисемітизм.

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Наташа з Ізраїлю поповнила базу ворогів України / Колаж Главред, фото Instagram/golaneden

Ізраїльська представниця конкурсу Євробачення 2024 співачка Еден Голан, яка має українське коріння, але майже все життя прожила в Росії, що почала криваве повномасштабне вторгнення в Україну, потрапила до списку Миротворця.

За даними сайту, вона звинувачується у свідомому порушенні державного кордону України з метою проникнення на окуповані російськими загарбниками території. А також за незаконну комерційну діяльність на окупованих російськими загарбниками територіях України, участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками та участь в антиукраїнських пропагандистських заходах терористичної Росії проти України.

Зазначимо, з відкритих джерел вдалося дізнатися, що Голан народилася в Кфар-Саві, Ізраїль, 2003 року, але дитинство провела в Москві, куди її сім'я переїхала через роботу батька - єврея-латиша. Мати співачки Ольга - українка за походженням.

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Євробачення 2024 - останні новини

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також сопілкар із Kalush Orchestra, гурту-переможця Євробачення-2022, висловився щодо перемоги alyona alyona і Jerry Heil на конкурсі. Тимофій Музичук оцінив шанси дуету.

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