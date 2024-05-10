Євробачення 2024: відомі всі фіналісти конкурсу

Після завершення другого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення 2024, стало відомо, що до фіналу проходять такі країни: Латвія, Австрія, Нідерланди, Норвегія, Ізраїль, Греція, Естонія, Швейцарія, Грузія і Вірменія.
Таким чином, у фіналі світового шоу боротимуться 26 країн, зокрема й Україна.
У першому півфіналі кваліфікацію здобули такі країни:Сербія, Португалія, Словенія, Україна, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Люксембург та Ірландія.
Євробачення-2024
Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який відбудеться 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.
Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil, за підсумками першого півфіналу потрапили до гранд-фіналу конкурсу.
Зазначимо, що Україна в особі alyona alyona & Jerry Heil увійшла до фіналу Євробачення 2024 і виступить у суботу разом з іншими учасниками. Виступ артисток у півфіналі зібрав безліч позитивних відгуків, а зал реагував оплесками буквально з перших акордів української пісні.
Україна на Євробаченні-2024 - подробиці:
Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.
Також сопілкар із Kalush Orchestra, гурту-переможця Євробачення-2022, висловився щодо перемоги alyona alyona і Jerry Heil на конкурсі. Тимофій Музичук оцінив шанси дуету.
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