Зірковий шлюб Лопес і Аффлека практично розвалився - ЗМІ

Поки що пара не коментує домисли в Мережі. Тим часом інсайдери таблоїдів упевнені, що історія шлюбу Лопес-Аффлек добігає кінця.

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Аффлек і Лопес на межі розлучення - зоряний шлюб практично зруйнувався - ЗМІ/ колаж Главред,фото ua.depositphotos.com

Відомий американський актор і оскароносний режисер Бен Аффлек нібито "схаменувся" з приводу шлюбу зі співачкою і актрисою Дженніфер Лопес і, мовляв, точно впевнений, що вони на прямому шляху до розлучення. Про це пише портал Page Six.

За даними інсайдерів, Лопес стане наступною Gone girl, натякаючи на фільм Девіда Фінчера 2014 року, в якому Аффлек грав головну роль і марно шукав зниклу дружину у виконанні Розамунд Пайк.

"Якби був спосіб розлучитися на підставі тимчасової неосудності, він би це зробив. Він відчуває, що останні два роки були лише гарячковим сном, і зараз він прийшов до тями і розуміє, що це просто не вдасться", - розповідають інсайдери.

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Лише за останній час Лопес відвідала бал Met Gala 2024 без чоловіка (на початку травня 2024 року). Згодом шанувальники підрахували, що зіркова пара близько місяця не з'являлася на людях разом.

Новою причиною для занепокоєння у фанатів подружжя став нещодавній лайк Джей Ло в Instagram на пості про нездорові стосунки. Тим часом сам Аффлек кілька разів був помічений на публіці з обручкою без обручки.

Хто така Дженніфер Лопес Дженніфер Лопес - американська акторка, співачка, танцівниця, модельєр, продюсер і бізнесвумен. Вперше здобула популярність 1991 року як танцівниця трупи Fly Girl у телешоу In Living Color. Лопес - одна з найуспішніших співачок свого покоління, високооплачувана акторка й талановита бізнесвумен, яка зуміла створити модний бренд J. Lo; крім того, вона одна з найбагатших жінок світового шоу-бізнесу та одна з найвпливовіших персон, які розмовляють іспанською мовою. У середині минулого року вона знову почала зустрічатися зі своїм колишнім коханим Беном Аффлеком. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Шлюб Лопес і Аффлека - останні новини

Нагадаємо, Дженніфер Лопес зараз виховує доньку Емму та сина Максиміліана від шлюбу зі співаком Марком Ентоні.

Після того як акторка разом із нинішнім чоловіком, актором/режисером Беном Аффлеком, відновила свій роман 2021 року, то забрала своїх дітей і привезла їх до Каліфорнії. Також змінами в зовнішності здивувала Віра Брежнєва - співачка після 40 років ухвалила рішення надалі не використовувати фільтри для селфі і показала, до чого привів її експеримент.

Раніше про кардинальну зміну іміджу повідомила український парамедик і волонтерка Юлія Паєвська з позивним "Тайра" - завдяки одній стильній деталі вона стала виглядати, як підліток.

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