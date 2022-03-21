"Нехай син Лукашенка воює!": Оля Полякова закликала білорусів відмовитися воювати в Україні

Оля Полякова закликала білорусів не вступати у війну з Україною на боці РФ / Колаж

Українська співачка Оля Полякова в емоційному відео закликала до білорусів бойкотувати введення армії Білорусі на територію України. Вона звернулася до матерів і дружин, щоб ті не пускали своїх чоловіків воювати з ЗСУ на боці РФ.

Артистка зазначила: рішення, які приймає лідер Білорусі - безрозсудні, Лукашенко ігнорує волю свого народу, який не бажає війни.

"Хочу запобігти неминучій біді. Протягом найближчих двох днів Білорусь вступить у війну з Україною на боці РФ. Народ кидають у криваву бійню! Адже Україна показала, що буде знищувати всіх, хто прийде на нашу землю. Білорусів ніхто жаліти не буде! Вони ніде не воювали, не мають ні бойового досвіду, ні зрозумілих їм причин взагалі для цієї війни! Білоруський народ стане гарматним м'ясом на території України. Такого сценарію не можна допустити. Чому білоруси повинні розплачуватися за дії Путіна і Лукашенка, за цих старіючих вовкулаків, які хочуть кинути в м'ясорубку війни молодих та сильних? Це не ваша війна!" - заявила Полякова.

До того ж, як вірно підкреслила співачка, білоруська армія ніколи не була окупантами, їй не вистачає досвіду і військової виправки, а також мотивації вступати у війну, як хоче того лідер країни-агресора.

Полякова нагадала білорусам - молодший син Лукашенка, Микола (17 років), зараз знаходиться в безпеці та ситості. На війну лідер Білорусі посилає не своїх дітей, а простих людей, які не бажають війни.

"Нехай Коля Лукашенко воює, нехай воює його син! Чому він повинен насолоджуватися життям, купою накрадених грошей, а ви повинні йти воювати і гинути? За що? За кого? Білоруські матері і дружини, ви повинні врятувати своїх чоловіків. Не відправляйте їх на війну. Робіть що завгодно, аби білоруських чоловіків не вбили на нашій землі. Білоруси ніколи не були окупантам. Не ставайте ними і тепер", - підсумувала співачка.

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Нагадаємо, 20 березня Збройні Сили України повідомили, що зафіксували ознаки, які можуть вказувати на підготовку армії Білорусі до військового вторгнення. Однак українські військові готові дати відсіч, зазначили у ЗСУ.

Також у Білорусі зараз активізувалася діяльність партизан. Вони підірвали значну частину колій і російські поїзди на залізниці РБ. Так вони намагаються не допустити білоруських солдатів в Україну для участі у війні на боці країни-агресора Росії.

Пізніше в Білорусі повідомили, що відводять свій десант від кордону з Україною.

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