Двоголовий орел і пропагандистська решка: мовчунка Жанна Бадоєва з'явилася на російському ТБ

Бадоєва багатослівно продалася Першому каналу, а про війну в Україні продовжує мовчати.
Режисер і телеведуча, відома завдяки українському тревел-шоу Орел і Решка Жанна Бадоєва, більшу частину життя прожила в Україні, проте останні роки вона будувала кар'єру на російському телебаченні.
Навіть війна не стала для цього перешкодою. Ведуча та російські Telegram-канали оголосили про повернення на головний пропагандистський телеканал країни-терориста її тревел-шоу Життя інших.
До слова, про війну за 8 місяців Бадоєва не сказала ні слова. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона зробила боязку спробу - поскаржилася, що її близькі страждають, а їй - страшно. Але війну вперто називала загадковим "це". Потім на три місяці зникла з соцмереж.
Очевидно, цього часу Бадоєвій вистачило, щоб оговтатися від страху. Та так добре, що вона знайшла в собі сили продовжити розважати росіян, поки вони знищують землю, яка давно встигла стати їй рідною.
Раніше на рашистське телебачення повернулася інша "голубка миру" і мовчунка з Орла і решки - одеситка Регіна Тодоренко. Ведуча розважатиме країну-агресора незграбними танцями.
У той же час актриса-путіністка Яна Поплавська на хвилі практично збоченого поклоніння рашизму зробила гучну заяву - вона зібралася на фронт, але є один нюанс.
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