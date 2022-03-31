Двічі розлучений, двічі татусь: що відомо про нового коханця Дорофєєвої

Михайло Кацурін - хто такий, чим займається коханець Дорофєєвої / Колаж

Не минуло й двох тижнів з оголошення про розлучення однієї з найяскравіших пар українського шоу-бізу - Наді Дорофєєвої і Володимира Дантеса, а в ЗМІ вже з'явилися чутки про те, що причиною їх розриву став чоловік.

Припускають, що Додо пішла від Дантеса до Михайла Кацуріна - 33-річного музиканта і засновника чотирьох ресторанів східної кухні Китайський Привіт, В'єтнамський Привіт, Тайський Привіт і Японський Привіт, трьох нічних клубів, бренду одягу Katsurina.

Кацурін оголосив про розлучення після семи років шлюбу з дружиною Дариною на наступний день після повідомлення Дорофєєвої про розставання. Такий збіг викликає підозру.

Для чоловіка це - друге розлучення. У шлюбі з Дариною Кацуріною у нього народилося двоє дітей - дівчинка Олександра та хлопчик Іван.

Сім'я Кацуріних дружила із зірковою парою Дантес-Дорофєєва. Після оголошення про розлучення Дарина видалила Надію з друзів в соціальних мережах.

читайте такожУлюблениця Путіна і оперна діва Анна Нетребко засудила війну з Україною

Інші новини: