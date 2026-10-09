"У тебе квартира": дружина Павліка показала нерухомість 5-річного сина

У квартирі сина народного артиста розпочався ремонт.

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Дружина Павліка показала квартиру сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Репяхова; скріншот із відео

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Як буде використовуватися квартира до повноліття Михайла

Дружина народного артиста України Віктора Павліка вразила шанувальників новиною про початок ремонту в київській квартирі, придбаній для їхнього спільного сина Михайла. Блогерка Катерина Репяхова розповіла в Instagram, що планує використовувати нерухомість як інвестицію.

Про купівлю просторої квартири в столиці Катерина Репяхова повідомила ще в лютому, зізнавшись, що мріє заздалегідь подбати про майбутнє своєї дитини. Блогерка одразу ж спростувала чутки та уїдливі коментарі користувачів мережі.

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Як виглядає квартира сина Павліка до ремонту / колаж: Главред, скрін з відео

"Зараз я за три секунди доведу, що я дуже великий оптиміст у житті… Ми розпочали ремонт у квартирі Михасика. Це інвестиція для нього. Якщо у тебе є квартира, не обов’язково в ній жити", - заявила Катерина.

Після завершення всіх ремонтних робіт квартиру не залишатимуть порожньою: її планують здавати в оренду, поки син підростає. Таким чином, нерухомість приноситиме родині дохід, а в майбутньому вона стане готовим власним житлом для дорослого Михайлика. Більшість підписників підтримали рішення Катерини, похваливши її за передбачливість і турботу про дитину.

Катерина Репяхова розповіла про ремонт у квартирі сина / скріншот із відео

"Я ніколи за Вами не стежила, іноді Ви з’являлися у стрічці. Але те, що Ви робите для Сина, - неймовірно, - пишу як мама особливої дитини. Не звертайте уваги на дурні коментарі. Усе обов’язково вийде!"

"Нехай усе складеться добре!"

"Нехай усе вдасться! Ви - молодець!"

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