"У тебе квартира": дружина Павліка показала нерухомість 5-річного сина

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Дружина народного артиста України Віктора Павліка вразила шанувальників новиною про початок ремонту в київській квартирі, придбаній для їхнього спільного сина Михайла. Блогерка Катерина Репяхова розповіла в Instagram, що планує використовувати нерухомість як інвестицію.
Про купівлю просторої квартири в столиці Катерина Репяхова повідомила ще в лютому, зізнавшись, що мріє заздалегідь подбати про майбутнє своєї дитини. Блогерка одразу ж спростувала чутки та уїдливі коментарі користувачів мережі.
"Зараз я за три секунди доведу, що я дуже великий оптиміст у житті… Ми розпочали ремонт у квартирі Михасика. Це інвестиція для нього. Якщо у тебе є квартира, не обов’язково в ній жити", - заявила Катерина.
Після завершення всіх ремонтних робіт квартиру не залишатимуть порожньою: її планують здавати в оренду, поки син підростає. Таким чином, нерухомість приноситиме родині дохід, а в майбутньому вона стане готовим власним житлом для дорослого Михайлика. Більшість підписників підтримали рішення Катерини, похваливши її за передбачливість і турботу про дитину.
"Я ніколи за Вами не стежила, іноді Ви з’являлися у стрічці. Але те, що Ви робите для Сина, - неймовірно, - пишу як мама особливої дитини. Не звертайте уваги на дурні коментарі. Усе обов’язково вийде!"
"Нехай усе складеться добре!"
"Нехай усе вдасться! Ви - молодець!"
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Ві́ктор Франкович Павлік - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
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