"Дрімуча, як тундра" : у РФ принизили "вискочку" Івлєєву

У РФ принизили "вискочку" Івлєєву / скріншот YouTube

Блогер Анастасія Ивлеева, яка дебютувала в кіно, зазнала критики з боку актора Станіслава Садальського.

У новому фільмі колишня ведуча "Орла і решки" знялася в оголеній сцені. Садальський, який побачив гру Івлєєвої, завівся і поскандалив.

"Ну що її обговорювати? Смішно і безглуздо... це самодіяльність. Вона навіть мені якось дзвонила, просила інтерв'ю їй дати, але про що я з нею буду говорити? Вона нахабно спілкується, муляє очі, мені це нецікаво, мені набагато цікавіше вийти на вулицю і спілкуватися з людьми. Вона дрімуча, як тундра, неосвічена, неначитана, жодної книжки не прочитала", - зазначив актор.

Нагадаємо, телеведуча і блогер Настя Івлєєва дивується, чому росіяни почали соромитися своєї країни і масово залишати Росію. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пост, в якому оспівала російську націю.

Також ми писали, що Івлєєва, яка раніше відмовилася коментувати військове вторгнення Росії в Україну, намагається жити минулим життям. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала провокаційне фото у відвертому вбранні.

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