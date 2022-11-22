"Дрімуча, як тундра" : у РФ принизили "вискочку" Івлєєву

Станіслав Садальський "пройшовся" по своїй новоспеченій колезі Анастасії Івлєєвій.
Блогер Анастасія Ивлеева, яка дебютувала в кіно, зазнала критики з боку актора Станіслава Садальського.
У новому фільмі колишня ведуча "Орла і решки" знялася в оголеній сцені. Садальський, який побачив гру Івлєєвої, завівся і поскандалив.
"Ну що її обговорювати? Смішно і безглуздо... це самодіяльність. Вона навіть мені якось дзвонила, просила інтерв'ю їй дати, але про що я з нею буду говорити? Вона нахабно спілкується, муляє очі, мені це нецікаво, мені набагато цікавіше вийти на вулицю і спілкуватися з людьми. Вона дрімуча, як тундра, неосвічена, неначитана, жодної книжки не прочитала", - зазначив актор.
Нагадаємо, телеведуча і блогер Настя Івлєєва дивується, чому росіяни почали соромитися своєї країни і масово залишати Росію. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пост, в якому оспівала російську націю.
Також ми писали, що Івлєєва, яка раніше відмовилася коментувати військове вторгнення Росії в Україну, намагається жити минулим життям. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала провокаційне фото у відвертому вбранні.
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