Лариса Доліна / скріншот

Співачку Ларису Долину, яка активно підтримує війну в Україні, росіяни вимагали прогнати зі сцени.

Скандальний інцидент стався на концерті в Сиктивкарі. Люди були так обурені появою долиною на сцені

"Це було максимально токсично - вони ображали всіх. Просто всіх! Виходить Долина в майці і брюках. У неї були довгі штани, правда, з одного боку розірвані. А вони кажуть: "ось, вона схудла, весь час була жирною коровою", "а ось на ній якесь лахміття", "вона страшна, стара", "навіщо їх привезли? Краще б наші співали!"," а краще б привезли Леонтьєва. Але він сам не приїхав", - розповівши очевидиця події.

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Долина явно чула, що люди не хочуть її бачити і женуть зі сцени, але Віда не подала. Відразу після виступу вона пішла за лаштунки.

Нагадаємо, раніше російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує вбивства мирних українців і війну Росії в Україні, висловилася про життя в Європі.

Як відомо, в ЄС розглядають можливість припинення видачі віз росіянам, і на цьому тлі багато російських зірок раптом стали заявляти, що в Європі не та вже й добре, і їх не влаштовують ті чи інші речі. Тепер Долина виступила із заявою, що їй не до душі європейський спосіб життя.

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