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"Довго робили поблажки": у Росії хочуть закрити смітник Скабєєвої

31 грудня 2022, 17:20
Пропагандистка Ольга Скабєєва ризикує залишитися без роботи.
Скабеева
У Росії хочуть закрити смітник Скабєєвої / скріншот з відео

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва вже кілька років веде скандальне ток-шоу на телеканалі "Росія-1", але все може змінитися найближчим часом.

Продюсер Дмитро Ашуров заявив, що журналістку незабаром можуть очікувати неприємні звістки. Все тому, що Скабєєва веде передачу в звичній манері, не враховуючи, що обставини змінюються.

Нібито їй довго робили поблажки, а зараз прийшов час вчитися новому. За словами Ашурова, пропагандистська програма потребує інновацій.

"60 хвилин" переформатувати, зробити іншу подачу. Справа не в експертах, потрібно, щоб глядачі розуміли, в чому суть. Люди половину не слухають з того, що там говорять", - заявив Ашуров.

Нагадаэмо, російська журналістка Ксенія Собчак ткнула носом ведучих пропагандистського каналу "Росія 24" Скабєєву і Попова, які осоромилися під час ефіру. Зокрема, в програмі "60 хвилин" вони показали кадри з фільму Габріеля Вейра, назвавши їх відео, де нібито королева Британії Єлизавета II в молодості кидає африканським дітям їжу прямо на землю, а вони її підбирають.

Також російські ЗМІ повідомили, що головні пропагандисти і розпалювачі ненависті до українського народу Євген Попов і Ольга Скабєєва збираються розлучатися.

За інформацією ворожих новинних ресурсів, причиною розлучення стала путіністка Тіна Канделакі, з якою нібито загуляв чоловік Попов. Повідомляється, що саме Скабєєва подала на розлучення через "зраду чоловіка".

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Автор: Сергій Кущ
Ольга Скабеева новини шоу бізнесу
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