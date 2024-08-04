Малюк №3: стала відома стать дитини Володимира та Каті Остапчук

Остапчуки відкрили таємницю їхнього сімейного щастя ніжним відео з гендер-паті.

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Володимир Остапчук новини - Остапчук і Полтавська назвали стать дитини / колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Наприкінці липня український шоумен Володимир Остапчук і його третя дружина, журналістка Катерина Полтавська, оголосили, що чекають на дитину. Це буде перший малюк для Каті і третій - для її чоловіка.

Зараз дружина Остапчука перебуває на 5 місяці вагітності, і пара вирішила, що настав час з'ясувати, хто в них народиться - хлопчик чи дівчинка. Раніше вони повідомляли, що вже визначилися з іменами.

Так на сторінках Остапчуків в Instagram з'явився зворушливий ролик. У кадрі Володимир і Катерина виходять на невелику сцену, прикрашену великими бантами, за якою стоять спеціальні хлопавки з кольоровим димом: синій - хлопчик, рожевий - дівчинка.

У момент істини для ведучого і його молодої дружини шашки вибухнули синім димом - Оастпчук і Полтавська до кінця грудня стануть батьками хлопчика.

Дивіться відео, на якому Володимир і Катерина Остапчуки з'ясували стать майбутньої дитини:

Хто такий Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український ведучий, який прославився не тільки своєю професійною діяльністю, а й романтичними історіями. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. 2020 року Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за рік розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У мережі раз у раз спливають деталі особистого життя Остапчука і скандали, пов'язані з його колишніми та теперішніми.

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