Дочка Полякової розкрила суми, які заробляє в Instagram

Скільки заробляє Маща Полякова? / instagram.com/mashapolyakova

Музикант і блогерка Маша Полякова, дочка української співачки Олі Полякової, не уявляє своє життя без соціальної мережі Instagram.

Дівчина багато часу проводить на своїй сторінці, за її життям там спостерігає майже 200 тисяч підписників.

Така широка аудиторія дозволяє дівчині не тільки приємно проводити час в Instagram, але і непогано заробляти на рекламі.

Так, в інтерв'ю для Зіркового шляху дівчина розповіла, скільки коштують промо-пости на її сторінці. За словами Полякової-молодшої на рекламних сторіс вона заробляє від 1500 грн (за 1 шт.), а на постах з фото - від 2500 грн.

У день дівчина може випустити 10-20 роликів, що дозволяє їй заробляти гарні гроші. Особистий рекорд блогерки на даний момент - 10 тисяч гривень на тиждень.

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Для такого юного віку заробіток у Полякової-молодшої вельми непоганий. Але є, до чого прагнути. Раніше стало відомо, скільки в Instagram заробляють топові українські знаменитості.

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