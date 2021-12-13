УкрРус
РецептиКіно та серіалиМода та красаСвятаГороскопПривітанняЗдоров'яСонникПрикметиЛайфхакиШоуStars
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Дочка Полякової розкрила суми, які заробляє в Instagram

13 грудня 2021, 17:03

16-річна Маша привчає себе до фінансової самостійності.

false
Скільки заробляє Маща Полякова? / instagram.com/mashapolyakova

Музикант і блогерка Маша Полякова, дочка української співачки Олі Полякової, не уявляє своє життя без соціальної мережі Instagram.

Дівчина багато часу проводить на своїй сторінці, за її життям там спостерігає майже 200 тисяч підписників.

Така широка аудиторія дозволяє дівчині не тільки приємно проводити час в Instagram, але і непогано заробляти на рекламі.

Так, в інтерв'ю для Зіркового шляху дівчина розповіла, скільки коштують промо-пости на її сторінці. За словами Полякової-молодшої на рекламних сторіс вона заробляє від 1500 грн (за 1 шт.), а на постах з фото - від 2500 грн.

У день дівчина може випустити 10-20 роликів, що дозволяє їй заробляти гарні гроші. Особистий рекорд блогерки на даний момент - 10 тисяч гривень на тиждень.

Реклама

читайте такожДочка Олі Полякової загриміла в лікарню

Для такого юного віку заробіток у Полякової-молодшої вельми непоганий. Але є, до чого прагнути. Раніше стало відомо, скільки в Instagram заробляють топові українські знаменитості.

Інші цікаві новини:

viber
шоу-бізнес Оля Полякова Маша Полякова новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Дієтолог розповіла, кому категорично не можна їсти сметануДієтолог розповіла, кому категорично не можна їсти сметану Неймовірний салат на Новий рік 2022 Грибна галявина: прекрасна альтернатива Олів'єНеймовірний салат на Новий рік 2022 Грибна галявина: прекрасна альтернатива Олів'є Смак неймовірний, а користь дивовижна: названий найкращий для здоров'я супСмак неймовірний, а користь дивовижна: названий найкращий для здоров'я суп Гороскоп на завтра 14 грудня 2021: Близнюкам – обман, Стрільцям - небезпечні авантюриГороскоп на завтра 14 грудня 2021: Близнюкам – обман, Стрільцям - небезпечні авантюри Вдарить мороз, завалить півметровими заметами: Україну атакує крижаний циклон з АрктикиВдарить мороз, завалить півметровими заметами: Україну атакує крижаний циклон з Арктики
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
18:04

Під Києвом водії перекрили рух транспорту через собак

17:56

На Буковині малюк задихнувся від диму, поки мами не було вдома

17:56

Травесті-діва Монро показала, як виглядає без концертного образу, макіяжу та перуки

17:52

З 15 грудня дві області виходять з "червоної" зониВідео

17:50

Пекло на дорогах, поламані дерева та авто в заметах: Україну накрив потужний снігопадВідео

Реклама
17:24

У моду на зиму 2022 повернулися дивовижні дублянки з романтичних 70-х і бунтарських 90-хФотоВідео

17:11

"Повернення" України і зрив курсу в НАТО: оголошено про нове скупчення військ РФ біля кордонівВідео

17:04

"Велике будівництво": на трасі М-30 біля Кропивницького відкривається для проїзду 150-метровий шляхопровід

17:03

Дочка Полякової розкрила суми, які заробляє в InstagramВідео

16:59

Киян попередили про підвищення тарифів: коли подорожчає газ, вода та опаленняВідео

16:52

Прикмети на 14 грудня: що не можна робити в Наумов день і як не потрапити в бідуВідео

16:48

В Україні запустили потяг з найдовшим рейсом: з'єднує 7 регіонів країниВідео

16:40

Українцям виплатять майже 1,5 мільярди гривень за COVID-вакцинацію за "пілотний тиждень"Відео

16:07

Дмитро Шевченко розповів про близькі стосунки зі Златою Огневич після ХолостячкиВідео

16:04

"Омікрон" може з'явитися в Україні цього тижня - РНБОВідео

16:03

У Києві на ВДНГ відбудеться Різдвяний фестиваль повітряних куль

15:58

41% українців вважають, що Угорщина планує окупувати частину Закарпаття – опитування

15:57

Німеччина - країна-мрія для громадян України: де хочуть працювати і відпочива ти українціВідео

15:54

"За такі гроші можна в космос злітати": українців шокували нові платіжки за теплоВідео

15:50

Ціни злетіли в п'ять разів: в Україні рекордно подорожчав овоч з борщового наборуВідео

Реклама
15:30

Ціни злетять до 50 грн за кг: в Україні сильно подорожчають мандариниВідео

15:09

Україна терміново посилила всі об'єкти критичної інфраструктуриВідео

15:07

Любовний гороскоп на тиждень 13-19 грудня: Дівам - фатальні почуття, Водоліям - таємний шанувальникВідео

14:59

Каменських здивувала різкою зміною іміджу

14:55

Вакциновані зможуть витратити тисячу на ліки: Зеленський назвав умовуВідео

14:49

Даша Астаф'єва в спокусливій фотосесії засвітила соковиті груди і соски в прозорій білизні

14:45

Лазебна пояснила, кому і чому не світить субсидія на комуналкуВідео

14:44

ФРН зарубала сертифікацію Північного потоку-2 і заявила про жорсткі вимоги до ГазпромуВідео

14:43

Повний Місяць в грудні 2021: що не можна робити в цей день і що можна, ритуал на залучення грошей

14:40

В СБУ пояснили, чого добивається ФСБ заявою про затримання в Росії сотні "українських радикалів"

14:19

В Україні рекордно подешевшало паливо для автомобілівВідео

14:19

День зимового сонцестояння 2021: дата, традиції і заборони дня

14:15

У світі зафіксована перша смерть від штаму ОмікронВідео

14:14

Матюкав поліцейських, які його "не впізнавали": заступника міністра МВС Гогілашвілі звільнилиВідео

14:09

Достаток і небувала удача: топ-5 знаків, яким крупно пощастить в рік Тигра

14:04

Смачний м'ясний рулет на Новий рік 2022: неймовірно простий рецептВідео

14:02

Суперечка через борги та спадщину СРСР: Київ звинуватив Путіна в маніпуляції

13:29

Партії Порошенка і Зеленського борються за лідерство: хто проходить у нову Раду - опитування

13:25

"Вже не буду колишньою": Злата Огневич підвела межу після участі в шоу Холостячка

13:22

Зеленський у відриві від Порошенка - новий президентський рейтинг

Реклама
13:22

Як зустрічати 2022 рік: астролог розповів, що потрібно і чого не можна робити в новорічну ніч

13:14

ЄС ввів санкції проти російської ПВК "Вагнер" і трьох енергокомпаній

13:00

Гороскоп на завтра 14 грудня 2021: Близнюкам – обман, Стрільцям - небезпечні авантюриВідео

12:46

Православний булінг: у РФ випускник підірвав гімназію при монастирі, багато пораненихВідео

12:34

Померла Енн Райс - автор романів Інтерв'ю з вампіром і Королева проклятих

12:30

"Омікрон" заражає сильніше "Дельти", але легший у симптомах - коментар ВООЗ

12:08

Епідемія COVID-19 пішла на спад: Україна вакцинувала понад 12 млн осіб і скоротить червону зонуВідео

12:05

В "Дії" від сьогодні тестуватимуть видачу 1000 гривень за вакцинацію: хто перший отримає грошіВідео

12:03

Гороскоп Таро на тиждень 13-19 грудня: Левам - серйозні рішення, Козерогам - насолоди, Рибам - витратиВідео

11:43

Міс Всесвіт 2021: хто переміг у 70 міжнародному конкурсі красиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти