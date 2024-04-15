До 20 тисяч грн: стало відомо, за скільки продають квитки на "Євробачення-2024"

Квитки на "Євробачення-2024" у Мальме (Швеція) можна придбати за цінами від 145 до 7495 шведських крон

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Фінал "Євробачення-2024" пройде у шведському місті Мальме / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Квитки на півфінал і фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024" у Мальме (Швеція) можна придбати за цінами від 145 до 7495 шведських крон. Ціни були опубліковані порталом Ticketmaster.

Вартість квитка залежить від близькості до сцени та дати концерту. Найбільші витрати матимуть фанати, які хочуть побачити основне шоу - найдешевший квиток їм обійдеться у 860 шведських крон (приблизно 3115 грн), а найдорожчий - до 3795 шведських крон (13755 грн). Також доступні VIP-квитки, ціна яких становить від 3795 (10056 грн) до 7495 (19861 грн) шведських крон.

Існує можливість подивитися вечірній допрем'єрний показ, за що глядачам доведеться заплатити від 145 (384 грн) до 795 (2106 грн) шведських крон. 11 травня люди зможуть відвідати генеральну репетицію фіналу, ціна квитків на яку становить від 525 (1391 грн) до 1385 (3670 грн) шведських крон.

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Перший і другий півфінали конкурсу "Євробачення-2024" відбудуться 7 і 9 травня, а фінал - 11 травня 2024 року.

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який відбудеться 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Україна на Євробаченні-2024 - подробиці:

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також сопілкар із Kalush Orchestra, гурту-переможця Євробачення-2022, висловився щодо перемоги alyona alyona і Jerry Heil на конкурсі. Тимофій Музичук оцінив шанси дуету.

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