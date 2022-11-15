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Дмитро Комаров у Херсоні потрапив під ворожий обстріл після візиту президента Зеленського

15 листопада 2022, 11:38

Творець тревел-шоу Світ навиворіт відзначив сміливість кожного українця, готового пожертвувати всім заради свободи.

Дмитро Комаров
Дмитро Комаров потрапив під обстріл у Херсоні після візиту Зеленського / instagram.com/komarovmir

Український журналіст і ведучий Дмитро Комаров веде відеохроніку війни в Україні - він відмовився від подорожей по світу заради важливої мети: задокументувати свідчення звірств російської армії, і неспростовні докази героїзму захисників України і простих українців.

Комаров виявився в числі тої невеликої кількості журналістів, які були допущені до зйомок в Херсоні, який тільки-тільки звільнили ЗСУ. Місто, яке з початку березня перебувало в російській окупації, відвідав президент України Володимир Зеленський. Гарант провів невелику прес-конференцію з жителями Херсона. Комаров документував приїзд президента.

"Цей візит підтверджує, що Україна і Росія - дві різні галактики. У РФ у людей немає жодних шансів поспілкуватися з президентом. В Україні Президент виходить у натовп у місті, до якого з ворожих позицій дістає артилерія", - поділився своїми роздумами журналіст на своїй сторінці в Instagram.

Ще сильніше і важливіше здався жест президента України, коли через короткий час після його приїзду Дмитро Комаров з командою потрапив під ворожий обстріл поблизу Антонівського мосту.

"Я переконався в небезпеці особисто. Сьогодні вранці після прес-конференції ми поїхали до Антонівського мосту і потрапили під обстріл. Я спілкувався з родиною, яка живе прямо біля мосту. Стіни затремтіли. Полетіло скло. Ми вискочили на вулицю і сховалися з дітьми за стіною в протилежній від Дніпра стороні. Там застали ще кілька прильотів (судячи по звуку - міномет) допомогли сім'ї з дітьми сісти в машину і виїхати. Ми потрапили під обстріл через 2 години після візиту Президента. Він дуже ризикував", - згадує журналіст.

Армія України звільнила Херсон

Сили оборони України 11 листопада увійшли до Херсона, який з 3 березня перебував під окупацією Росії. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю і щастям зустрічали українських військових.

Увечері того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що першими до Херсона зайшли спеціальні підрозділи Збройних сил України. За його словами, Україна звільняє Херсон. Також він додав, що армія продовжить деокупацію інших захоплених територій.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що Україна не має наміру йти на сценарій нібито "заморозки війни" після звільнення Херсона. За його словами, ЗСУ продовжать виконувати поставлені командуванням завдання і звільняти окуповані Росією українські землі.

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