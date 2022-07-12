Дмитро Комаров продав "дорослу іграшку" за рекордну суму на користь ЗСУ

Дмитро Комаров продав свій автомобіль на благо ЗСУ / instagram.com/komarovmir

Український мандрівник, журналіст, автор і телеведучий тревел-шоу Світ навиворіт і Мандруй Україною Дмитро Комаров на свій День народження вирішив зробити подарунок ЗСУ: він виставив на відкриті торги свій елітний автомобіль Сhrysler Сrossfire. Всю суму, яку йому вдасться виручити, Комаров пообіцяв віддати на потреби української армії.

Сьогодні ведучий оголосив, що торги закінчені. За машину, яку він колись купував, як дорогу іграшку для дорослого хлопчика, йому вдалося виручити 1 мільйон гривень.

Автомобіль придбала молода компанія інвесторів. "Мою машину вирішили купити "просто так", тому що, цитую: "Ми точно знаємо, що гроші чесно підуть на користь, а не пропадуть". Цей мільйон принесе реальну користь нашим захисникам на передку – я скоро покажу результат. Я щасливий, що кожен день знаходжу нові приводи пишатися українцями. У кожного з нас свій фронт. І ми як ніколи єдині. І непереможні", - розповів Дмитро.

Також Комаров захопився непохитністю українського народу - війна триває, ворог не дає забувати про це, але тим не менш українці продовжують знаходити в собі сили жити далі.

"Життя триває. Живучи і працюючи, незважаючи на війну, кожна сім'я показує – нас не зламати ракетними ударами. Ми все відновимо. І неодмінно переможемо і будемо щасливі. Головне не забувати, завдяки кому в наших містах світ. І робити свій внесок у перемогу і щасливе, мирне майбутнє України", - загадав ще одне бажання, про виконання якого мріє кожен українець, до Дня народження Дмитро Комаров.

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