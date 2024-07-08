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Дітей взяли в заручники: репер Серьога, який жив у Києві, зробив цинічну заяву і став на бік терористів РФ

Олена Кюпелі
8 липня 2024, 12:35
1772
Репер Серьога викрав власних дітей і залишив їх без матері-українки.
Серьога зробив мерзенну цинічну заяву
Серьога зробив мерзенну цинічну заяву / Колаж Главред, фото Стархіт

Білоруський репер Серьога (Сергій Пархоменко - авт.), який багато років жив у Києві, а також був суддею українського вокального шоу і присягав у коханні Україні, зробив цинічну заяву щодо нападу Росії, який особливо жорстоко виглядає в день, коли росіяни завдали ракетного удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві.

Як розповів Пархоменко в програмі пропагандисту Корчевникову, він пробув зі своїми дітьми в Україні 10 років. До слова, дітей йому народила українка на ім'я Поліна.

"Я зробив усе, щоб пацанів звідти вивезти. Тобто схилити мене до зради було неможливо. Мені не довелося змінювати свої переконання, перевзуватися і кривити душею. Я неодноразово отримував пропозицію змінити свою позицію. Навіть після того, як почалася війна, отримував дзвінки з погрозами, листи. На мене намагалися чинити тиск, але це неможливо, тому що єдиний момент, де мені можна було б зробити боляче, стосувався моїх дітей", - марить божевільний Пархоменко.

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Хто такий Серьога

Серьога - більш відомий мононімно як Серьога - білоруський і український хіп-хоп-виконавець, який став знаменитим після випуску хіта 2004 року "Чорний бумер". Перший кліп зняв в Україні, 2010 року став суддею проєкту "X-фактор Україна", у вересні 2013 року отримав безстрокову посвідку на проживання в Україні.

Тепер Серьога перебуває в Білорусі. В ефірах пропагандистських каналів він поширює кремлівські теорії змови про те, що війну в Україні розв'язали "англосакси". Пархоменко просуває ідеї "русского мира", заявляє, що українці, росіяни і білоруси - "один народ".

"Русскому миру, де є і ми, і українці, і росіяни, протистоїть потужний мозковий центр з того боку. Там є збройні сили, вони дуже вміло користуються чужими арміями, чужими державами", - говорив Пархоменко у вересні 2022 року на каналі "Беларусь 1".

Виконавець "високо інтелектуальних" пісень-одноденок навіть поскаржився, що на нього намагалися натиснути через його неповнолітніх синів. "Їх просто взяли б у заручники для того, щоб чинити на мене тиск. Використовувати мене як інформаційну зброю. Там великий би був спектр можливостей, розумієте?" - додає він.

Серьога також розповідає своїм дітям про те, "що відбувається у світі".

розмовляє з хлопцями на політичні теми і розповідає їм про все, що коїться у світі.

"Я, як батько, повинен передати своє бачення. Маю на це право, тому що вони продовження мене, їм жити після мене. І я, як носій довгої історії, маю їм усе передати, зобов'язаний. Без історії вони не матимуть коріння, будуть беззахисними та відірваними від реальності. Їх можна буде ввести в оману, ними можна буде маніпулювати. Ними можна буде в темну здійснювати непорядні вчинки. Тому моє завдання пояснювати, що є добро, що є зло, - і на своєму прикладі показати це. Іншого виходу немає, якщо у вас є діти", - підсумував "благородний" репер.

Передати привіт Пархоменку особисто можна тут

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Раніше український співак Олег Кензов, який втік за кордон під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну і продовжує співати російською мовою, збирається знову взяти участь у концерті разом із росіянами-путіністами.

А також El Кравчук розкритикував свого колегу Олега Винника, який на початку повномасштабного російського вторгнення поїхав до Німеччини.

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