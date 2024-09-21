"Справа була надвечір, випити було нічого": Волочкову висміяли за хутра в спеку

Російська балерина Анастасія Волочкова, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вкотре стала посміховиськом у державі-агресорі Росії.
Цього разу, на подив її шанувальників, предметом сміху стали не танці і навіть не шпагати балерини, а її одяг. Зокрема, Волочкова приїхала за місто до своєї подруги і навіть повідомила, що вона одягла купальник.
Пізніше вона сфотографувалася в куртці з хутром і зробила дивний пост. "Справа була надвечір... Приїхала до Оленки. Під цією шубою купальник. Подарований щойно... Вгадайте якого кольору. Я хоч поїм, як ви", - написала Волочкова.
Спочатку Волочкова відкрила коментарі під постом, давши можливість користувачам "вилити" свої справжні почуття до гордості Росії - Волочкової.
Хто така Анастасія Волочкова?
Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.
Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).
Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Наразі проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.
Однак отримавши чергову хвилю негативу, Волочкова швидко закрила коментарі під постом.
"Справа була ввечері, випити було нічого, я купальник начеплю і шпагатом підсвічу", - жартують підписники.
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Зазначимо, нещодавно Анастасія Волочкова поплакалася на поведінку її доньки. Єдине, що цікавить Аріадну, - це заощадження і майно Волочкової. А також балерина сказала, що не планує нічого відписувати своїй спадкоємиці та допомагати їй фінансово.
А також балерина Анастасія Волочкова сказала, що п'є тільки тоді, коли почувається добре. І якби вона багато пила, то не змогла б репетирувати свої виступи.
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