"Справа була надвечір, випити було нічого": Волочкову висміяли за хутра в спеку

Волочкова знову опинилася в неприємній ситуації.

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Анастасія Волочкова поїхала до подруги/ колаж: Главред, фото: t.me/volochkova_anastasiya

Російська балерина Анастасія Волочкова, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вкотре стала посміховиськом у державі-агресорі Росії.

Цього разу, на подив її шанувальників, предметом сміху стали не танці і навіть не шпагати балерини, а її одяг. Зокрема, Волочкова приїхала за місто до своєї подруги і навіть повідомила, що вона одягла купальник.

Пізніше вона сфотографувалася в куртці з хутром і зробила дивний пост. "Справа була надвечір... Приїхала до Оленки. Під цією шубою купальник. Подарований щойно... Вгадайте якого кольору. Я хоч поїм, як ви", - написала Волочкова.

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Спочатку Волочкова відкрила коментарі під постом, давши можливість користувачам "вилити" свої справжні почуття до гордості Росії - Волочкової.

Хто така Анастасія Волочкова? Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Наразі проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

Однак отримавши чергову хвилю негативу, Волочкова швидко закрила коментарі під постом.

"Справа була ввечері, випити було нічого, я купальник начеплю і шпагатом підсвічу", - жартують підписники.

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Зазначимо, нещодавно Анастасія Волочкова поплакалася на поведінку її доньки. Єдине, що цікавить Аріадну, - це заощадження і майно Волочкової. А також балерина сказала, що не планує нічого відписувати своїй спадкоємиці та допомагати їй фінансово.

А також балерина Анастасія Волочкова сказала, що п'є тільки тоді, коли почувається добре. І якби вона багато пила, то не змогла б репетирувати свої виступи.

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