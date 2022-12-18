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Даша Кацуріна записала емоційну реакцію на романтичний кліп Дорофєєвої та її колишнього чоловіка

18 грудня 2022, 12:40
Дорофєєва та Кацурін записали трек, присвячений їх коханню, чим викликали бурхливий осуд в мережі.
Даша Кацуріна, Міша Кацурін, Надя Дорофєєва
Даша Кацуріна відреагувала на романтичний трек Дорофєєвої і Кацуріна / instagram.com/katsurina.online, instagram.com/nadyadorofeeva

Українська дизайнерка, ресторатор і бізнесвумен Даша Кацурина мимоволі стала частиною любовного чотирикутника, який виник через розлучення співаків Володимира Дантеса і Наді Дорофєєвої, і роману останньої з чоловіком Кацуріної.

І хоч в ЗМІ жартують над ними, що подружжя Кацуріних і Дантес з Додо просто помінялися партнерами, обидві новостворених пари, схоже, абсолютно щасливі разом. Вони рухаються далі, і будують свої відносини, не зважаюси на колишніх партнерів.

Проте шанувальники пікантну ситуацію так і не залишають. Кацуріну жаліють, бо її кинув чоловік заради її близької подруги. Дорофєєву засуджують за те, що вона розбила сім'ю. А тепер вона намагається "протягнути" Мішу в шоу-бізнес, про який той давно марить.

Нещодавно Дорофєєва і Кацурін разом випустили трек і кліп, присвячений їх коханню. У своєму Telegram-каналі Даша написала, що її буквально засипали питаннями про те, як вона сприймає музичні одкровення колишнього чоловіка і його нової коханої.

Кацуріна зізнається: її це зачепило, вона пропрацювала це з психологом, але на драму у неї немає часу - у неї є своє захоплююче і насичене життя. "В мене там в інсті вчора 80% питань було про те як мені трек. Хочеться відповісти, що в мене немає на це часу!!!!!! Але насправді чесно так: трек я обговорила з подругами та терапевтом, коментувати не хочу", - пише бізнесвумен.

Даша Кацуріна записала емоційну реакцію на романтичний кліп Дорофєєвої та її колишнього чоловіка
Даша Кацуріна відреагувала на романтичний трек Дорофєєвої і Кацуріна / t.me/grlsclubkatsurina

Раніше Надя Дорофєєва показала свою реакцію на хейт на свою адресу через роман з Мішею Кацуріним і спільний трек. Артистка чітко дала зрозуміти, що каятися не збирається.

Також Володимир Дантес, колишній чоловік Дорофєєвої і нинішній бойфренд Даші, розповів, чому не обзавівся потомством з Додо і не планує дітей з Кацуріною.

Інші новини:

шоу-бізнес Надя Дорофєєва новини шоу бізнесу Даша Кацуріна Міша Кацурін
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