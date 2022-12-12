Надя Дорофєєва заткнула рот всім, хто критикує її дует з Мішею Кацуріним

Українська співачка Надя Дорофєєва випустила нову пісню, у записі якої взяв участь її новий бойфренд - Міша Кацурін. Ресторатор і музикант також знявся в кліпі на трек, який назвали "Щоб не було".
В основу пісні лягла історія кохання Дорофєєвої і Кацуріна, що чимало розсердило ту частину аудиторії, яка так і не може змиритися з тим, що чоловік пішов до співачки від її близької подруги.
Через це критикують і саму Додо, яку називають розлучницею, і її дітище, присвячене новому роману. Сама артистка залишається холоднокровною і зберігає дотепність.
На своїй сторінці в Instagram вона показала фото зі зйомок кліпу, на якому вона та Михайло тримаються за руки. Також вона показала найпопулярніші коментарі до кліпу, серед яких траплялися і вельми образливі.
Втім, Дорофєєва дуже елегантно зуміла втерти носа злостивцям - написала, яких висот встиг досягти трек за лічені дні. "1 місце в трендах YouTube, 1 місце в ITunes, 1 місце в підбірці найпопулярніших новинок Spotify, 2 місце в топ-чартах Apple Music. Дякую вам, ви топ", - похвалилася співачка.
Нагадаємо, раніше колишній чоловік Наді Дорофєєвої, співак і комік Владимир Дантес емоційно оцінив роман співачки і Міші Кацуріна, а також розповів, які стосунки зараз у любовному чотирикутнику.
Сама Додо поділилася романтичним фото поцілунку з новим коханим, яке тут же стало предметом для нових обговорень, засуджень і пліток.
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