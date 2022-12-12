Надя Дорофєєва заткнула рот всім, хто критикує її дует з Мішею Кацуріним

Додо не збирається посипати голову попелом за любов, яка сталася між нею та чоловіком її подруги.

Надя Дорофєєва відповіла на критику треку "Щоб не було" досягненнями, які пісня отримала за лічені дні / instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва випустила нову пісню, у записі якої взяв участь її новий бойфренд - Міша Кацурін. Ресторатор і музикант також знявся в кліпі на трек, який назвали "Щоб не було".

В основу пісні лягла історія кохання Дорофєєвої і Кацуріна, що чимало розсердило ту частину аудиторії, яка так і не може змиритися з тим, що чоловік пішов до співачки від її близької подруги.

Через це критикують і саму Додо, яку називають розлучницею, і її дітище, присвячене новому роману. Сама артистка залишається холоднокровною і зберігає дотепність.

На своїй сторінці в Instagram вона показала фото зі зйомок кліпу, на якому вона та Михайло тримаються за руки. Також вона показала найпопулярніші коментарі до кліпу, серед яких траплялися і вельми образливі.

Втім, Дорофєєва дуже елегантно зуміла втерти носа злостивцям - написала, яких висот встиг досягти трек за лічені дні. "1 місце в трендах YouTube, 1 місце в ITunes, 1 місце в підбірці найпопулярніших новинок Spotify, 2 місце в топ-чартах Apple Music. Дякую вам, ви топ", - похвалилася співачка.

Нагадаємо, раніше колишній чоловік Наді Дорофєєвої, співак і комік Владимир Дантес емоційно оцінив роман співачки і Міші Кацуріна, а також розповів, які стосунки зараз у любовному чотирикутнику.

Сама Додо поділилася романтичним фото поцілунку з новим коханим, яке тут же стало предметом для нових обговорень, засуджень і пліток.

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