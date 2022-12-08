"Маємо бути разом ми": Дорофєєва і Кацурін випустили спільний трек і кліп на нього

Українська співачка Надя Дорофєєва випустила спільний трек зі своїм новим бойфрендом, київським ресторатором Михайлом Кацуріним.

Дорофєєва і Кацурін випустили спільний трек і кліп на нього / Колаж фото УНІАН і Instagram.com/misha_katsurin/

Відома українська попспівачка Надя Дорофєєва випустила дуетну пісню зі своїм коханим – столичним ресторатором Михайлом Кацуріним. Лаконічний відеокліп на композицію під назвою "Щоб не було" був опублікований на YouTube-каналі співачка.

"2022 рік був складним і бурхливим для кожного українця. Для нас з Мішею найкращими ліками в цей складний час стали наші почуття і музика. Цю пісню ми написали разом. Вона про любов, біль і віру один в одного", – сказала Дорофєєва.

У треку співачка і ресторатора заспівали про історію свого кохання з усіма перипетіями у вигляді ненависті в мережі від слухачів, чуток з росказнями та інших "принад" публічного життя.

Також повідомляється, що музику і слова до треку закохані написали разом.

"Коли ми з тобою зустрілися / Всі зрозуміли наші серця / І як би всі там не бісилися / Час все розставить по місцях / Скільки бі бруду не лилося / Скільки б брехні не писалося / Я знаю – я не помилилася / Я знаю – ми не помилилися / Щоб не зійти з розуму / Маємо бути разом мі / Мі мов ті квіти серед зими / Не зрозуміли як вижили", – йдеться в тексті.

Нагадаємо, раніше колишній чоловік Наді Дорофєєвої, співак і комік Владимир Дантес емоційно оцінив роман співачки і Міші Кацуріна, а також розповів, які стосунки зараз у любовному чотирикутнику.

Сама Додо поділилася романтичним фото поцілунку з новим коханим, яке тут же стало предметом для нових обговорень, засуджень і пліток.

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