Дантес приголомшив фанатів танцями на підборах і висміяв "маленьких людей" у РФ

Володимир Дантес на підборах знявся в оригінальному ролику, де переспівав відомий хіт Relax, Take It Easy. І оголосив про важливу мету такого перевтілення

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Дантес приголомшив фанатів танцями на підборах / колаж Главред, фото Instagram

Відомий український співак і шоумен Володимир Дантес постав у незвичайному і яскравому образі - заради благої мети пожертвувань на потреби ЗСУ. Відповідне відео він виклав в Instagram.

На зйомках благодійного ролика до Дантеса долучилися відомі стендап-коміки та блогери Василь Байдак, Олег Свищ і Антон Тимошенко. Усі разом вони відкрили збір на снайперські гвинтівки для українських бійців. Усі разом вони переробили відомий хіт 2000-х авторства британського співака Мікі "Relax, Take It Easy" і переписали текст у гумористичному ключі.

Шоумени в композиції висміюють жителів країни-агресора РФ ("маленьких людей") і закликають донатити на потреби ЗСУ. Цікаво, що на одному з кадрів можна побачити, як співак танцює в спеціальних черевиках на дуже високій платформі.

Нагадаємо, раніше нова пасія колишнього чоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу, відповіла на хейт через те, що крутить роман із одруженим. Чоловік може все ще перебувати в офіційному шлюбі зі своєю другою дружиною - візажисткою Лілією Реус.

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