Дантес емоційно заступився за Дорофєєву, яку образила глядачка: "Тоді і я не топ"

Співак не зміг стримати емоцій, коли із залу пролунали образи на адресу його колишньої дружини.

Дантес емоційно заступився за Дорофєєву, яку образила глядачка/ Instagram

Український співак Володимир Дантес публічно заступився за свою колишню дружину Надю Дорофєєву, коли під час зйомок шоу "Пожежа" у Варшаві одна з глядачок у залі образила її.

Запис шоу був оприлюднений на ютуб-каналі ведучого Олексія Дурнєва, котрий вів його разом з Дантесом та українською блогеркою та телеведучою Раміною. У фіналі програми ведучі давали відповіді на запитання глядачів у залі.

Одна з глядачок поставила Дантесу незручне запитання та у негативному сенсі висловилася про його колишню дружину Надю Дорофєєву. Глядачка жартома поцікавилася, чому після розлучення з Дорофєєвою він обрав українську дизайнерку Дашу Кацуріну, а не її.

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При цьому дівчина із залу негативно висловилася про Дорофєєву, сказавши, що та "явно не топ".

"Дорофєєва – явно не топ. Ні, як людина вона, напевно, така... сердечна, так?", – сказала глядачка.

Такі коментарі у бік колишньої дружини явно розізлили співака, і він емоційно заступився за неї, попросивши не ображати її.

"Не кривдьте моїх колишніх. Тоді і я не топ… Ви встали обісрати все, що було в моєму житті?! Мене? Мою колишню?", – на емоціях висловився Дантес.

Після такого зауваження глядачка одразу змінила тему і поставила наступне запитання Дурнєву.

Раніше повідомлялося, що Дантес вперше висловився про любовну пісню Дорофєєвої і Кацуріна. Він сказав, що трек йому сподобався, у ньому багато правди, життя, душі. При цьому до свого коментаря співак додав: "Я, звісно, усіх ненавиджу, але дуже люблю".

Нагадаємо, раніше колишній чоловік Наді Дорофєєвої, співак і комік Владимир Дантес емоційно оцінив роман співачки і Міші Кацуріна, а також розповів, які стосунки зараз у любовному чотирикутнику.

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