Моргану Фімену довічно заборонили відвідувати Росію / instagram.com/morganfreeman

Голлівудський актор, зірка фільмів Втеча з Шоушенка і Брюс Всемогутній Морган Фрімен став жертвою санкцій рф. Навряд 82-річний оскароносний артист планував коли-небудь відвідувати цю країну, але зробити це тепер він точно не зможе.

Фрімену, як ряду інших діячів культури і політики США, довічно заборонили відвідувати Росію. Таке рішення було прийнято МЗС рф в якості відповідного ходу на антиросійські санкції, що регудярно приймають в Америці.

"Російські контрсанкції носять вимушений характер і націлені на те, щоб змусити правлячий Американський режим, який намагається нав'язати решті світу неоколоніальний "світопорядок, заснований на правилах", змінити свою поведінку, визнавши нові геополітичні реалії", - написано в офіційній заяві Міністерства закордонних справ.

Голлівудський актор потрапив у немилість рф після його заяви у 2017 році, в якій він звинувачував Росію в організації змови проти США і всесвітньої демократії.

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Раніше заборонений в Росії Потап розповів, як його і Настю Каменських тричі прохали представити країну-агресора на Євробаченні.

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