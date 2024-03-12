'Цинічна жорстокість': воїн і ексголова Мінкульту серйозно пройшовся по 'хорошим росіянам'

Колишній міністр культури України і боєць ЗСУ Євген Нищук упевнений, що після жорстокості з боку Росії хороших росіян не існує.

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Євген Нищук серйозно пройшовся по "хорошим росіянам"/ колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Відомий театральний актор, зірка київського Театру імені Івана Франка і колишній міністр культури України Євген Нищук ще в липні 2022 року мобілізувався до лав ЗСУ. Колись він грав на сцені роль співака "тальянки, гармошки і білих беріз" російського поета Єсеніна, але сьогодні впевнений - у майбутньому виступати він уже в такому форматі не зможе. Свою позицію він висловив у проєкті "Точка опори".

"Я впевнений у цьому - Я розумію, що мистецький світ, колеги, професіонали кажуть: "Чому? Треба навпаки дивитися на це". Але ні, адже та жорстокість, яку проявили до нас, цинічна жорстокість з боку країни-агресора Росії, яку багато хто з нас бачив на власні очі, відрубала багато чого, звузила ситуацію до того, що є біле і чорне. Тому жодних компромісів немає. Можливо, я в цьому питанні занадто категоричний, вибачте, але ні", - сказав Нищук.

Він також висловив упевненість, що "хороших росіян" не існує.

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"Для нас немає "хороших росіян" - нехай вони живуть своїм життям. Особливо після всього того, що не тільки зараз, а й упродовж багатьох століть вони зробили: історія радянського тоталітарного режиму, режиму Катерини, що знищував козацьку державу, розстріляне відродження, геноциди Голодомором, і, власне, війна з 2014 року, Майдани і повномасштабна війна. Для нас немає "хороших росіян", все одно вони живуть із цією зарозумілістю і шовінізмом", - підсумував Нищук.

Хто такий Євген Нищук? Євген Миколайович Нищук - український актор театру і кіно, народний артист України (2015). Міністр культури України з 27 лютого до 2 грудня 2014 року та з 14 квітня 2016 до 29 серпня 2019 року, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше Олексій Гнатковський дуже жорстко виступив проти шанувальників російської мови та літератури.

Гнатковський назвав російську мову проклятою, а українців, толерантних до російської, - хворими на "стокгольмський синдром" [коли жертва переймається симпатією до свого мучителя - Главред].

Раніше повідомлялося про те, що молодша дочка Ольги Сумської Ганна Борисюк поділилася своїми переживаннями за свою старшу сестру Антоніну Паперну, з якою до війни та її втечі до Москви була дуже близька.

Також мовчання порушив російський зять Ольги Сумської, актор Володимир Яглич. Як і Паперна, він дуже довго ховав голову в пісок, і намагався дотримуватися позиції про "артистів поза політикою".

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