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"Що за дикість?": Осадча втрутилася в скандал Білозір, Полякової і Матвієнко

28 квітня 2022, 10:53

Раніше співачка звинуватила своїх колег у плагіаті.

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Осадча втрутилася в скандал Білозір, Полякової і Матвієнко / скріншот

Телеведуча Катерина Осадча звернулася до Оксани Білозір після її претензій до Олі Полякової і Тоні Матвієнко про авторські права.

На своїй сторінці в Instagram телеведуча розкритикувала артистку, яка через Facebook пригрозила Олі Поляковій і Тоні Матвієнко судом за порушення авторських прав.

Як зазначила телеведуча, такі питання слід вирішувати в особистій бесіді, тим більше, що зараз йде війна.

"Це якась дикість... Оксана Білозір, при всій повазі, це не добре під час війни влаштовувати такого роду розбірки. Всі роблять те, що можуть і де можуть. Співають, збирають, допомагають, зараз потрібно підтримувати кожне починання і ініціативу, а не загрожувати судом. Ми б усі були раді побачити ваше виконання пісень на благодійних концертах. Оксана Білозір, відповідаю в публічному полі, бо ви почали це саме так", – написала Катя Осадча.

читайте такожСлово "війна" запікують, як мат: Оля Полякова дала інтерв'ю Ксенії СобчакУ коментарях під постом телеведучої Оля Полякова і зовсім не розуміє, в чому суть претензій Білозір.

"Залучити мене в суд? На якій підставі? Музика належить Мирославу Скорику, а текст авторський, Олександра Вратарьова, Білозір до моєї пісні немає ніякого відношення, це взагалі просто тупий піар, під час війни... це дикість якась!",- написала співачка.

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Нагадаємо, Катя Осадча, після новини про те, що вона і її чоловік, шоумен Юрій Горбунов, замислюються над тим, щоб усиновити дитину, яка втратила батьків під час війни, опублікувала фотографію з кругленьким животиком.

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Оля Полякова Катя Осадча Оксана Білозір
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