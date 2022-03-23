Чичеріну чекає розплата за наругу над державним прапором України

Затята фанатка "руского міра" відповідатиме за свій вчинок.
Прихильниці "руского міра" Юлії Чичеріній доведеться відповідати за свої підлі вчинки. Напередодні путінська співачка зрізала прапор України на будівлі мерії в Енергодарі.
Прокуратура України відкрила проти неї кримінальне провадження, повідомили на офіційній сторінці офісу Генерального прокурора в Facebook.
"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.1 ст. 110 КК України)", - йдеться в заяву відомства.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за ліквідацію пристрасної шанувальниці "руского міра", російської співачки Юлії Чичеріної в США запропонували винагороду. Голову Чичеріної, яка вже 8 років підтримує російську агресію проти України, оцінили в 50 тисяч доларів.
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