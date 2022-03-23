Чичеріну чекає розплата за наругу над державним прапором України / соцмережі

Прихильниці "руского міра" Юлії Чичеріній доведеться відповідати за свої підлі вчинки. Напередодні путінська співачка зрізала прапор України на будівлі мерії в Енергодарі.

Прокуратура України відкрила проти неї кримінальне провадження, повідомили на офіційній сторінці офісу Генерального прокурора в Facebook.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.1 ст. 110 КК України)", - йдеться в заяву відомства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за ліквідацію пристрасної шанувальниці "руского міра", російської співачки Юлії Чичеріної в США запропонували винагороду. Голову Чичеріної, яка вже 8 років підтримує російську агресію проти України, оцінили в 50 тисяч доларів.

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