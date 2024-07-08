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Чорна стрічка і сльози: Еліна Світоліна розповіла світу про ракетний обстріл

Анна Підгорна
8 липня 2024, 22:21
117
Українська тенісистка не змогла стримати емоції, коли говорила про трагедію, яка спіткала Україну.
Еліна Світоліна
Ракетний удар 8 липня - Еліна Світоліна підтримала Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina

Сьогодні українська чемпіонка Еліна Світоліна в 1/8 фіналу чемпіонату Wimbledon перемогла китайську тенісистку Ван Сіньюй. Таким чином спортсменка виборола для себе місце у чвертьфіналі.

На корт Світоліна вийшла з чорною стрічкою, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув від ракетної атаки по Україні 8 липня. У своєму блозі в Instagram тенісистка написала: "Ментально один із найскладніших матчів у житті.Бо білий Wimbeldon став для мене сьогодні чорним. Всі думки із Україною й українцями".

Після переможного тенісного матчу чемпіонка дала інтерв'ю, в якому згадала трагедію, яка сталася в Україні сьогодні. Вона розповіла, що їй було складно на корті, і не змогла стримати сльози. Глядачі підтримали Світоліну оваціями.

відео дня

Відео з нею з'явилося на офіційному акаунті благодійної організації United24, амбасадором якої є спортсменка. "Наша амбасадорка Еліна Світоліна надягла чорну стрічку на гру 1/8 фіналу Wimbledon. Таким чином спортсменка підтримала українців і привернула увагу західного світу до сьогоднішньої трагедії в Україні. Дякуємо, Еліно", - свідчить публікація.

Дивіться відео інтерв'ю Еліни Світоліної:

Хто така Еліна Світоліна?

Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 в одиночному розряді); переможниця одного Підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".

Удар РФ по Україні - що відомо:

Уранці в понеділок, 8 липня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу - країна-агресор РФ завдала по країні ракетного удару. У Київській області лунали вибухи.

У Кривому Розі зафіксовано одразу кілька влучень, зокрема, по адмінбудівлі одного з промислових підприємств міста.

Також, країна-агресор Росія вдарила ракетами по Покровську в Донецькій області.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній ракетний обстріл росіянами території України. Він підкреслив, що окупанти завдали ударів по різних містах країни, включно зі столицею.

  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt

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