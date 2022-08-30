Колишній чоловік запроданки Лорак вигуляв нову кохану по центру Києва

На відміну від співачки, Мурат не став ховати голову в пісок.
Колишній чоловік Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, який, на відміну від співачки-запроданки, не боїться висловлювати свою любов до України, як до другої батьківщини, показав прогулянку центром Києва.
Компанію йому склала його кохана, 26-річна українська візажистка Лілія Реус. Відео променаду з'явилося на сторінці турецького бізнесмена в Instagram.
Мурат показав вуличного музиканта, виконуючого пісню Кузьми Скрябіна Старі фотографії, перехожих і сяючу посмішкою Лілію, яка, схоже, рада прогулятися по рідних місцях.
Велику частину часу пара проводить в Туреччині, на батьківщині Мурата. Однак бізнесмен не упускає можливість відвідати Україну, до якої відчуває глибоку любов.
Нагадаємо, українська співачка Настя Каменських одружена з Олексієм 'Потапом' Потапенком з 2019 року. І хоча три роки - відносно невеликий термін, але весь цей час шанувальники гучного дуету очікують почути від кумирів головну новину про вагітність артистки.
Раніше 64-річний іспанський актор Антоніо Бандерас показав на пляжі свою коханку. Дівчина вдвічі молодша за нього, і вже підписується прізвищем артиста.
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