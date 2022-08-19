64-річний Антоніо Бандерас засвітив на пляжі коханку вдвічі молодшу за нього

Антоніо Бандерас показав Ніколь Кімпел - кохану, з якою перебуває у відносинах 8 років / instagram.com/antoniobanderas

Іспанський актор Антоніо Бандерас, відомий ролями у фільмах Евіта, Маска Зорро і Відчайдушний, відпочиває в Марбельї, курортному місті на півдні Іспанії.

Обласкані сонцем піщані пляжі Середземноморського моря артист підкорює не сам, а в компанії Ніколь Кімпел - 34-річної фінансистки з Нідерландів.

З нею Бандерас почав зустрічатися, ще будучи в шлюбі з голлівудською акторкою Мелані Гріффіт. Ймовірно, Кімпел і стала тими самими "непримиренними розбіжностями", які акторка вказала в шлюборозлучних паперах в якості причини розриву.

Як би там не було, в травні 62-річний актор і 34-річна фінансистка відзначали восьму річницю відносин. Достеменно невідомо, чи перебувають Бандерас і Кімпел у шлюбі, але в соціальних мережах дівчина підписується прізвищем актора.

Разом закохані ділять життя і дозвілля. На сторінці Бандераса в Instagram з'явилося фото, на якому він з Ніколь гуляє по пляжу на тлі заходу. "Слідуючи за нашими тінями, пляжі Марбельї змушують повірити, що рай на Землі існує", - підписав знімок артист.

Антоніо Бандерас показав Ніколь Кімпел - кохану, з якою перебуває у відносинах 8 років / instagram.com/antoniobanderas

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