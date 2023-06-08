Ексдружина Остапчука розкрила підступний діагноз та похвалилася новим кавалером

Христина Горняк зізналася, що хвороба дуже довго маскувалася за її здоровим і квітучим виглядом.

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Христина Горняк бореться за збереження своєї лівої нирки / колаж: Главред, фото: instagram.com/kristygor

Українська блогерка і колишня дружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк (Остапчук) нещодавно шокувала піписників новиною про те, що її чекає видалення однієї з нирок - орган практично перестав функціонувати.

Зараз на своїй сторінці в Instagram Остапчук назвала свій справжній діагноз, який їй не могли поставити дуже довго - хвороба ніяк не проявляла себе, аналізи та УЗД були в нормі.

"Гідронефроз 4 ступеня, атрофія лоханок лівої нирки", такі страшні слова стались зі мною три тижні назад. Вердикт в Україні одразу - видалення нирки.. Після цих слів я просто впала в самий низ емоційно, як тільки може впасти людина. Я плакала і думала, що все, я буду вмирати, що життя закінчується… Я ж так хочу ще багато чого встигнути…" - поділилася блогерка.

В Австрії, де вона тимчасово проживає зараз, її відправили на додаткові аналізи: якщо нирка працює хоч на 30% - є шанс на порятунок органу. Тому зараз Горняк чекає результатів, і налаштована дуже оптимістично.

До того ж їй надає підтримку новий коханий, про який вона також згадала в своїй розповіді про хворобу: "Дякую Йому, який постійно у Відні подає руку допомоги і відвідує разом зі мною всіх лікарів зі словами: "Такі як ти живуть довго, ти будеш жити 100 років"!! Він українською не читає, тому можу похвалити його тут!"

Дивіться інтерв'ю Христини Остапчук про те, як вона пережила розлучення, і чому зараз не працює нотаріусом:

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