УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Ексдружина Остапчука розкрила підступний діагноз та похвалилася новим кавалером

Анна Підгорна
8 червня 2023, 12:19 оновлено 8 червня, 12:19
44
Христина Горняк зізналася, що хвороба дуже довго маскувалася за її здоровим і квітучим виглядом.
Христина Горняк
Христина Горняк бореться за збереження своєї лівої нирки / колаж: Главред, фото: instagram.com/kristygor

Українська блогерка і колишня дружина шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк (Остапчук) нещодавно шокувала піписників новиною про те, що її чекає видалення однієї з нирок - орган практично перестав функціонувати.

Зараз на своїй сторінці в Instagram Остапчук назвала свій справжній діагноз, який їй не могли поставити дуже довго - хвороба ніяк не проявляла себе, аналізи та УЗД були в нормі.

"Гідронефроз 4 ступеня, атрофія лоханок лівої нирки", такі страшні слова стались зі мною три тижні назад. Вердикт в Україні одразу - видалення нирки.. Після цих слів я просто впала в самий низ емоційно, як тільки може впасти людина. Я плакала і думала, що все, я буду вмирати, що життя закінчується… Я ж так хочу ще багато чого встигнути…" - поділилася блогерка.

В Австрії, де вона тимчасово проживає зараз, її відправили на додаткові аналізи: якщо нирка працює хоч на 30% - є шанс на порятунок органу. Тому зараз Горняк чекає результатів, і налаштована дуже оптимістично.

До того ж їй надає підтримку новий коханий, про який вона також згадала в своїй розповіді про хворобу: "Дякую Йому, який постійно у Відні подає руку допомоги і відвідує разом зі мною всіх лікарів зі словами: "Такі як ти живуть довго, ти будеш жити 100 років"!! Він українською не читає, тому можу похвалити його тут!"

Дивіться інтерв'ю Христини Остапчук про те, як вона пережила розлучення, і чому зараз не працює нотаріусом:

Раніше в невиліковній хворобі зізналася австралійська співачка sia-артистка страждає розладом нервової системи аутистичного спектру. Грунтуючись на власному досвіді вона навіть зняла фільм "Музика", який був номінований на Золотий глобус.

Також про проблеми зі здоров'ям у Віктора Павлика повідомила його дружина і концертний директор Катерина Репяхова. Стара травма артиста дала про себе знати, і тепер йому необхідно складне лікування.

Інші новини:

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Зеленський на Херсонщині вирішує, як долати катастрофу: "Багато важливих питань"

Зеленський на Херсонщині вирішує, як долати катастрофу: "Багато важливих питань"

11:57 Україна
Наслідки будуть страшними: еколог розповів, чого чекати Україні після підриву Каховської ГЕС

Наслідки будуть страшними: еколог розповів, чого чекати Україні після підриву Каховської ГЕС

11:40 Україна
У Луганську серія "прильотів" по окупантах: вибухи прогриміли одразу на 3-х заводах

У Луганську серія "прильотів" по окупантах: вибухи прогриміли одразу на 3-х заводах

11:34 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:56

Папарацці підловили Ді Капріо в одному ресторані з супермоделлю Джіджі Хадід

12:55

На прохання мера: в Італії скасували концерт путіністки-піаністки Лисиці

12:47

Треба всього 2 вилки: чоловік показав геніальний лайфхак з помідоромВідео

12:32

Галкін підтримав українців після підриву ГЕС і отримав море подяки

12:26

Про підрив не сказали навіть своїм: перед терактом на ГЕС окупанти глушили зв'язок - ГуменюкВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:19

Ексдружина Остапчука розкрила підступний діагноз та похвалилася новим кавалеромВідео

11:57

Зеленський на Херсонщині вирішує, як долати катастрофу: "Багато важливих питань"ФотоВідео

11:40

Наслідки будуть страшними: еколог розповів, чого чекати Україні після підриву Каховської ГЕСВідео

11:34

У Луганську серія "прильотів" по окупантах: вибухи прогриміли одразу на 3-х заводахВідео

Реклама
11:32

Анджеліна Джолі серйозно змінила зовнішній вигляд: що сталося

11:06

Гороскоп на завтра 9 червня 2023: Водоліям - багатство, Раки - уникайте натовпуВідео

10:48

"Кількість вибухів неможливо порахувати": ЗСУ потужно вгатили по окупантах у Токмаку

10:33

Путін попросив Ердогана стати посередником у переговорах із США: що відомо

10:05

Українська мережа кінотеатрів увійшла в рейтинг топ-50 у ЄвропіФото

10:00

Російська еліта незадоволена Путіним і його шансами у війні - BloombergВідео

09:51

Надзвичайно складна загадка: потрібно знайти пряму лінію серед кіл за 5 секунд

09:50

Жінка вилила півлітра кока-коли в унітаз: результат вражаєВідео

09:36

У боях за Україну загинув молодий захисник з Львівщини

09:22

Українці зобов'язані заплатити податки зі свого житла: терміни і скільки грошейВідео

08:58

Генерал РФ був п'яний: у Мережі розповіли, хто дав відмашку підірвати Каховську ГЕС

Реклама
08:49

"Буде ще гірше": Путін "плюнув" на Крим наказом підірвати Каховську ГЕС – Піонтковський

08:42

Все життя ми неправильно клеїли лейкопластир: як це роблять профіВідео

08:42

Геноцид Лівобережжя: росіяни порушили Конвенцію ООНПогляд

08:38

Як оформити відстрочку від мобілізації військкоматі: пояснення адвоката

07:56

Армія РФ втратила першу лінію оборони на Херсонщині: лінія фронту змінилася – ISWФотоВідео

07:55

Окупанти забрали всі плавзасоби і не випускають людей з Олешок - мерВідео

07:20

Члени НАТО можуть відправити війська в Україну - The Guardian

06:38

Росія відповідальна за руйнування Каховської ГЕС - Білий дімВідео

06:17

Підрив Каховської ГЕС: які виклики постають перед Україною?Погляд

05:00

"Підрозпухла": співачка Валерія розправила щоки

04:30

"Центр не керує ситуацією": уже є перша ознака початку розвалу РФ – ОгризкоВідео

04:00

Яке сьогодні свято 8 червня: що сталося у світі та кого вітати

03:43

Стала невпізнанною: діва Кончіта Вурст кардинально змінила імідж

03:13

Геніальні господині в СРСР мили вікна оцтом, а посуд - содою: у чому секрет

02:40

Громадянська війна у Росії: експерт пояснив про ситуацію у Бєлгороді

01:55

Не лише для зупинки контрнаступу: експерт пояснив, навіщо РФ підрив Каховської ГЕСВідео

00:21

"Я віддаю накази": Зеленський сказав, чи причетна Україна до подій на території РФ

00:03

"З бабусею важко працювати": популярний російський артист принизив Долину

07 червня, середа
23:42

"Я звір": голлівудська актриса показала, як голить своє обличчя

23:41

"Людина-павук" Том Холланд "зламався": актор припиняє кар'єру

Реклама
23:37

Найсуворіший день в році: прикмети 9 червня і що не можна робитиВідео

23:26

Країни НАТО можуть відправити війська в Україну - РасмуссенВідео

23:21

Путін цинічно зібрався "рятувати" людей на другий день після підриву ГЕСФотоВідео

22:59

"Російський олігарх запрошував": Байкова зізналася, чи отримувала гроші за інтимВідео

22:58

"На черзі 2 небезпечних хвороби": вчений розповів про загрозу після підриву Каховської ГЕСВідео

22:31

На Херсонщині плавають тіла потопельників, а окупанти не дають рятувати людей - ЗеленськийФотоВідео

22:08

Чоловік Наташі Корольової Тарзан зганьбив співачку на всю РосіюВідео

22:02

"Буде ще більше": стало відомо про перших загиблих через підрив Каховської ГЕСВідео

21:50

Чому в четвер потрібно пити каву з корицею - лише мудрі люди знають відповідь

21:32

Молили про допомогу: з Олешків евакуювали жінку з дітьми, яким дроном передали водуФотоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти