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Колишня Володимира Кличка зізналася, що страждала від алкоголізму і заборонених речовин

6 липня 2022, 22:27

Колишня наречена українського боксера Володимира Кличка, американська актриса Хейден Панеттьєрі вперше розповіла, що страждала від алкоголю і наркотиків.

Кличко, Панеттьєрі
Володимир Кличко і Хайден Панеттьєрі / колаж УНІАН

Голлівудська актриса Хейден Панеттьєрі, колишня кохана легендарного українського боксера Володимира Кличка і мати його доньки, вперше відверто зізналася, що з юних років мала алкогольну та наркотичну залежності. Відверте інтерв'ю актриса дала авторитетному західному виданню People.

Панеттьєрі зізналася, що наркотичні речовини почала вживати ще в ранньому віці ‒ якраз тоді, коли почала кар'єру актриси.

У цей час хтось із його оточення дав їй наркотики. Вони пояснили це тим, що так вона буде більш впевнено почувати себе під час інтерв'ю.

"Я не думала, що це недоречно, або які двері відчиняться для мене, коли справа дійде до моєї залежності", — зізналася актриса. Поступово до наркотиків додався і алкоголь.

"Зав'язати" Хейден вдалося, коли вона завагітніла. Але після народження дочки Каї все повернулася на круги своя. У дівчини почалася післяпологова депресія і вона знову почала зловживати. Причому актриса намагалася приховувати свої залежності від коханого ‒ Володимира Кличка. Тоді і з'явилася тріщина в їх відносинах.

"Він не хотів перебувати поруч зі мною. Я сама не хотіла перебувати поруч з собою. Але опіати і алкоголь робили хоч щось, щоб я на мить відчула себе щасливою. А потім я відчувала себе ще гірше, ніж було до того. Я перебувала в циклі саморуйнування", — згадує актриса. Зрештою, Їхні стосунки зруйнувалися, а в 2018-му дівчина відправила жити дочку до батька в Київ.

Зрештою, зловживання алкоголем і наркотиками призвело до того, що актрису госпіталізували в лікарню. Лікарі попередили дівчину - якщо вона не перестане вживати, її печінка просто не витримає.

Зрештою, Панеттьєрі провела вісім місяців у реабілітаційному центрі. І лише після цього вона перестала вживати наркотики і алкоголь

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Нагадаємо, раніше сообщадлось про те, що Хайден Панеттьєрі бачиться з донькою пару раз на рік. Зараз їх дочка (чиє повне ім'я Кайя-Євдокія) живе з Володимиром Кличком в Києві. І легендарному боксеру допомагає виховувати дочку його мати.

Крім того, новий коханий актриси Брайан Хікерсон стверджував, що чутки про алкогольну залежність Панеттьєрі перебільшені.

"Хочу внести ясність: друзі і сім'я Хайден зовсім не турбуються за неї. Хайден щаслива і здорова, як наші відносини. Це поки все, що я можу сказати. Будь ласка, поважайте наше приватне життя", - заявив він.

Автор: Єгор Бунін
Хайден Панеттьєрі Володимир Кличко
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