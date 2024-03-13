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Колишня Остапчука відповіла, чи готовий він віддати їй частину майна

Дмитро Відоменко
13 березня 2024, 21:11
Ексдружина Володимира Остапчука Христина Горняк пояснила, чому він не хоче компенсувати їй частину майна, спільно набутого під час шлюбу.
Горняк, остапчук
Горняк каже, що вона все ще сподівається сісти і домовитися з Остапчуком / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Колишня дружина відомого українського шоумена Володимира Остапчука, блогерка і нотаріус Христина Горняк розповіла, чому поділ спільно нажитого майна все ще триває.

Зокрема, дівчина торкнулася питання їхнього спільного будинку з Остапчуком, який після розлучення їм не вдалося мирно поділити. Христина запевняє, що точної відповіді на це питання немає, проте додає, що шоумен завжди змінював свою позицію з цього питання. Але Горняк каже, що вона все ще сподівається - сісти і домовитися, а не звертатися до суду.

"Як завжди багато питань щодо нашого спільного майна. Я не знаю "чому", можливо, вирішив собі так. Ці рішення постійно були різними: то "весь будинок перепишу на тебе", то "нічого не перепишу". Ну час ще є, я чекаю, раптом захоче все-таки за столом переговорів вирішити це, а не в суді", - наголосила Горняк.

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Хто такий Володимир Остапчук

Володимир Остапчук - український ведучий, який прославився не тільки своєю професійною діяльністю, а й романтичними історіями. Від першого шлюбу з Оленою Войченко Остапчук має двох дітей: доньку Емілію та сина Еван-Олександра. 2020 року Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за рік розлучився.

Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською.

У мережі раз у раз спливають деталі особистого життя Остапчука і скандали, пов'язані з його колишніми і справжніми.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомили, що зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон отримала пропозицію руки і серця від фронтмена Coldplay Кріса Мартіна після 7 років стосунків.

Також суддя Мастер Шеф Ольга Мартиновська розповіла про зради чоловіка, який не соромився "водити дівчаток" у її квартиру. Зірка розкрила, що відчуває до колишнього партнера зараз.

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гірник новини шоу бізнесу Володимир Остапчук
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