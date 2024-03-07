Гвінет дозволила: падчерка Бандераса заручилася з колишнім чоловіком Пелтроу

Дакота Джонсон і Кріс Мартін із нетерпінням чекають, коли зможуть назвати одне одного законними чоловіком та дружиною.

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Дакота Джонсон і Кріс Мартін заручилися / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Акторка Дакота Джонсон і фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін нарешті вирішили зав'язати вузлик. Про це повідомляє видання Page Six з посиланням на джерело з оточення пари.

Джонсон і Мартін разом із 2017 року, і, за чутками, цей союз давно вже "благословила" акторка Гвінет Пелтроу - колишня і єдина (наразі) дружина музиканта. Їхній шлюб тривав з 2003 по 2014 рік, від цього союзу у них двоє дітей - дочка Еппл Блайз Елісон (2004) і син Мозес Брюс Ентоні (2006). Пелтроу і Мартін розлучилися мирно, і беруть активну участь у житті одне одного і спільних дітей. Гвінет прийняла Дакоту в сім'ю без питань, і жінкам, схоже, навіть вдалося подружитися.

Що ж стосується заручин Джонсон і Мартіна, то інсайдер стверджує, що закохані абсолютно не поспішають із весіллям. З іншого боку, ні в кого не викликає сумніву, що акторка і музикант зв'яжуть себе узами шлюбу.

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"Вони шалено закохані одне в одного з самого першого дня. Тому такий крок (заручини - прим. редактора) був неминучим. Вони не поспішають із плануванням весілля, але по-справжньому насолоджуються тим, що скоро виголосять свої клятви офіційно", - повідомляє інформатор.

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