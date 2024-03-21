"Було дуже важко": Єфросиніна розповіла, як її син пережив обстріл

Маша Єфросиніна розповіла про те, як важко було її синові в ніч обстрілу Києва.

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Єфросиніна розповіла, як її син впорався з нічним обстрілом / Колаж Главред, фото Instagram/mashaefrosinina

Українська ведуча та активістка Маша Єфросиніна, яка нещодавно прийняла важке рішення повернути свого молодшого сина Сашу до Києва, поділилася новинами про те, як її син переніс обстріл Києва, який росіяни влаштували в ніч на 21 березня.

На своїй сторінці в Instagram, селебріті написала, що її синові Саші в ніч обстрілу було дуже важко. "Сьогоднішній, такий масований обстріл Києва був уперше для мого сина. Так, він часто приїжджав до Києва за ці роки, але якось йому щастило", - ділиться ведуча.

Хто така Маша Єфросиніна? Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні. відео дня

За її словами, поки хлопчик висипався після нічної тривоги, Єфросиніна думала, як же виплакати весь стрес, який вона пережила за нього.

Маша Єфросиніна розповіла про те, як її син пережив обстріл Києва / Скриншот Instagram/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Єфросиніна зізналася, що болісно сприймає той факт, що вже стільки часу не може відвідати свою малу Батьківщину, де поховані її бабуся і дідусь, батько, і спогади про український Крим.

Раніше також Маша Єфросиніна заявила, що свідомо залишила перепалку з Христиною Соловій у своєму інтерв'ю "Іспит. Нова реальність", адже вона виступає за те, щоб звучали реальні думки реальних людей.

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