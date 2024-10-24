"Відчув, що потрібно": втікач Волошин оголосив про примирення з Трінчер

У серпні український блогер Олександр Волошин покинув Україну. Зараз він осів на Балі, і став активніше ділитися тим, що відбувається в його житті (що раніше втікач робив з великою обережністю).
На острові Волошин вирішив не тільки перезимувати, а й заглибитися в духовні практики. З цієї причини він звернувся до співачки Анни Трінчер - його колишньої дружини, яка зараз активно займається різними медитаціями.
У своєму блозі в Instagram блогер-утікач повідомив, що на цьому ґрунті не просто зблизився з Трінчер, а пара навіть помирилася. Ця новина, схоже, самого Олександра привела в невимовний захват.
"Хотів вам давно розповісти, але відчув, що потрібно, тільки зараз. Ми помирилися з Анею. Вона мені відправила медитацію, і з цього почалося багато змін і трансформація. Можете уявити, яку роль ця людина досі відіграє у моєму житті?" - поділився Волошин.
Варто зазначити, що саме блогер зробив перший крок до розставання з Трінчер - вона намагалася зберегти шлюб, що руйнувався під вагою великої кількості проблем (зокрема і з психологічним самопочуттям Волошина). Пізніше Олександр намагався відновити стосунки, але безуспішно. Після цього пара припинила спілкування, хоч Анна і намагалася підтримати екса, коли на нього обрушився хейт через втечу за кордон.
Втім, яка природа стосунків колишнього подружжя зараз - нікому не відомо. Анна Трінчер новину про примирення з ексом поки що не коментує.
Хто така Анна Трінчер?
Анна Трінчер - українська співачка й акторка, представниця України на "Дитячому Євробаченні 2015", суперфіналістка восьмого сезону шоу "Голос країни", учасниця другого сезону "Голос. Діти", а також акторка серіалу "Школа", повідомляє "Вікіпедія".
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