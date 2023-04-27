"Була неприємна хвороба і триває": друг Винника оцінив чутки про онкологію у співака

Роман Недзельський, друг Олега Винника, розповів про стан здоров'я співака. Той, мовляв, зараз лікується від ускладнень після коронавірусу.

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Олег Винник і Роман Недзельський / Колаж фото УНІАН

Роман Недзельський, екс-чоловік естрадної співачки Оксани Білозір, колишній гендиректор київського "Палацу "Україна", а зараз - боєць ЗСУ, який за сумісництвом є ще й другом співака Олега Винника, розповів про стан здоров'я виконавця. Таку інформацію Недзельський озвучив в інтерв'ю проекту Rostyslove Production.

За словами Недзельського, в Німеччині Винник лікується від ускладнень після коронавірусу і гастрольного життя, коли доводилося виступати "на холоді, на дощі, на морозі, на вітрі".

"Ніякої онкології немає. Олег Винник бодрячком. У нього була неприємна хвороба, і вона ще триває. Але це абсолютно не пов'язано з онкологією. У чоловіків ближче до 50 починають спливати наслідки їхнього життя – як вони жили, скільки недосипали, скільки недоїдали, скільки концертів в день працювали. З ковіду все почалося, причому ще до війни. Він поїхав до Німеччини лікуватися ще до війни, і так він там і залишився, тому що воно дало друге і третє ускладнення, на жаль. Але люди виживають. Ми сильна нація", - сказав він.

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Крім того, Недзельський спростував чутки про те, що в Україну Винник не повернеться і сценічну кар'єру продовжувати не буде. І в Німеччині нібито артист адаптує свою нову концертну програму.

"Він в студії працює, в Німеччині. Він працює, лікується, готує хорошу програму. Він молодець", - підсумував Недзельський.

Нагадаємо, раніше вокаліст поп-рок-групи "Друга Ріка" Валерій Харчишин дав інтерв'ю, де розповів про причини зникнення співака Олега Винника з публічного простору.

Як переконує музикант, він побував нещодавно з благодійним концертом у Львові, де і почув розповідь про волонтерську діяльність Винника на користь тероборони.

Пізніше актриса жіночого кварталу та комік Ірина Сопонару дала свій коментар щодо від'їзду Олега Винника з України під час війни - артистка поміркувала про людську порядність.

Дивіться відеосюжет про стан здоров'я Олега Винника:

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