"Живіше всіх живих": друг Винника розповів, що зараз відбувається зі співаком

У всесвітній мережі не вщухають чутки щодо таємничого "зникнення" і стану здоров'я відомого українського співака Олега Винника.

https://glavred.net/stars/zhivee-vseh-zhivyh-drug-vinnika-rasskazal-chto-seychas-proishodit-s-pevcom-10465633.html Посилання скопійоване

Олег Винник і Роман Недзельський / колаж фото УНІАН

У мережі серед шанувальників (і, особливо, шанувальників) не вщухають чутки щодо таємничого "зникнення" і стану здоров'я відомого українського попспівака Олега Винника. Постійно циркулює інформація, що він нібито перебуває зараз в Німеччині, де, мовляв, бореться з серйозним захворюванням. Зараз про самопочуття вирішив висловитися його близький друг, чоловік естрадної співачки Оксани Білозір, колишній гендиректор Київського "Палацу "Україна", а зараз - боєць ЗСУ Роман Недзельський.

Він один з небагатьох, хто підтримує зв'язок з артистом після його "зникнення". Саме Недзельський раніше публікував ті рідкісні свіжі фотографії Винника з Німеччини і розповідав про допомогу музиканта військовим. Тепер же чоловік Білозір в Facebook повідомив, що улюбленець українських жінок продовжує "працювати на перемогу України".

"Олег живіший за всіх живих. Тільки що з ним розмовляв! Голос бодрячком, хвостик пістолетом", - саме такий коментар Недзельський залишив в офіційній фан-групі Винника в цій соцмережі.

відео дня

Нагадаємо, раніше вокаліст попрок-групи "Друга Ріка" Валерій Харчишин дав інтерв'ю, де розповів про причини зникнення співака Олега Винника з публічного простору.

Як переконує музикант, він побував нещодавно з благодійним концертом у Львові, де і почув розповідь про волонтерську діяльність Винника на користь тероборони.

Пізніше актриса жіночого кварталу та комік Ірина Сопонару дала свій коментар щодо від'їзду Олега Винника з України під час війни - артистка поміркувала про людську порядність.

Дивіться відео програми ЖВЛ на каналі "1+1", яке присвячене Олегу Виннику

Вас можуть зацікавити такі новини: