Тягнутимуть з відповіддю до останнього: принца Гаррі та Меган Маркл запросили на коронацію

Чарльз III не залишає спроб налагодити відносини з "запасним" принцом і його непростою дружиною.

Король Чарльз III запросив принца Гаррі і Меган Маркл на коронацію / instagram.com/theroyalfamily, ua.depositphotos.com

Не за горами одна з найважливіших подій в історії Великобританії 21-го століття - коронація Чарльза III і його дружини Камілли. Король зійшов на престол після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II, по праву престолонаслідування ще у вересні 2022 року.

Однак урочистий захід вимагав ретельної підготовки, яка вже виходить на фінішну пряму - 6 травня Чарльз III офіційно прийме британську корону. До недавнього часу залишалося таємницею, чи запросив монарх на власне свято бунтівного сина, принца Гаррі, та його скандальну дружину.

Три роки тому Гаррі і Меган склали з себе королівські зобов'язання щоб забезпечити собі і своїм дітям приватність. Проте їх імена не сходять з перших шпальт світових видань, і найчастіше галас піднімають самі герцоги Сассекські. Думки королівських експертів розділилися в тому, чи захоче Чарльз запрошувати сина і його дружину, які напевно відколють який-небудь фортель. Тепер же все стало очевидно.

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Видання The Sunday Times, з посиланням на слова офіційного представника Гаррі і Меган, повідомляють, що герцоги Сассекські отримали "електронну кореспонденцію з офісу Його Величності щодо коронації". Правда, коментувати рішення пари щодо запрошення представник відмовився - ця інформація не розголошується.

Після цієї заяви деякі королівські експерти лише вкоренилися в думці, що від скандальної парочки варто очікувати чого завгодно, і з відповіддю вони, ймовірно, будуть тягнути до останнього моменту, щоб зберегти інтригу.

Відзначимо, раніше Королівський експерт заявив, що Меган Маркл була "здивована і розчарована" тим, що у принца Гаррі "було дуже мало грошей". Обговорюючи помилкові уявлення герцогині про королівську сім'ю, автор книги "Помста: Меган, Гаррі і війна між Віндзорами", назвав колишню актрису "схибленою на грошах".

Також стало відомо, що від коронації Чарльза III масово відмовляються знаменитості - кращі Британські артисти не бажають виступати на урочистому заході з різних причин.

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