Прокляття індійських радж: Чарльз III успадкує корону з діамантом, який приносить нещастя

Чарльз III може отримати корону Єлизавети II з проклятим каменем Кохінуром / instagram.com/theroyalfamily

Британський король Чарльз III після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II, серед інших коштовностей британської скарбниці, успадкував і її корону.

Коштовність виконана з платини і 2456 діамантів, серед яких легендарний камінь Кохінур - "Гора світла". Історія цього діаманта налічує не менше восьми століть, повних легенд, міфів і загадок.

До Британії Кохінур прибув після Другої англо-сикхської війни, коли раджа Сінгх зазнав поразки, а всі скарби Пенджабу були доставлені британській королеві Вікторії. Пізніше діамант став частиною корони кількох британських монархинь - Олександри, Марії, Єлизавети (королеви-матері) і Єлизавети II.

У чоловічі корони Кохінур не вставляли, так як вірили, що камінь проклятий, і приносить нещастя будь-якому чоловіку, який ним володіє.

За легендою Делійський султан Ал-ад-Дін мав трьох синів, Хізр-хана, Умара і Мубарака, які після його смерті не зуміли вирішити, кому ж дістанеться його престол. Тоді вони вирушили в гори в пошуках осяяння. В дорозі їх застала злива, від якої три брати сховалися в печері. Там вони побачили величезний алмаз. Кожен з братів став відчайдушно молиться, щоб отримати камінь: один - Вішну, інший - Брахмі, третій - Шиві. Молитву почув лише бог-руйнівник Шива, який блискавкою розколов алмаз на три частини - Деріанур (море світла), Кохінур (гора світла) і Хіндінур (світло Індії).

Стали брати правити втрьох, але їх країну долали біди, злидні і голод. Тоді вони продали Хіндінур, а на виручені гроші побудували храм Шиві, в статую якого вставили інші два камені. Якийсь час країна Хізр-хана, Умара і Мубарака жила у мирі, поки на них не напали перси. Вони розграбували скарбниці і святині, і забрали з собою Кохінур. Так "гора світла" почала свою криваву подорож.

Камінь кочував від правителя до правителя, кожного з яких долали нещастя: Шах-Джахан був заточений своїм же сином в скарбниці, і загинув там, зраджений близькими; Надір-шах отримав Кохінур хитрістю, і з тих пір життя його була повним зрад і змов, а сам він ледь не збожеволів; Замана-Мірзу скинув з престолу його молодший брат, і засліпив його, в спробах вивідати місцезнаходження каменю, однак і його з часом чекає рівно та ж доля - державний переворот, тортури і осліплення.

Вважається, що нещастя Кохінур приносить виключно чоловікам, тому камінь, потрапивши в руки королеви Вікторії, передавався лише по жіночій лінії.

Дата офіційної коронації короля Чарльза III поки невідома. Загадкою залишається і ще одне питання - чи прийме він корону матері, або ж, піддавшись забобонному страху стати жертвою прокляття Кохінура, замовить новий вінець, як початок нової британської історії.

Корона з Кохінуром на труні Єлизавети II / instagram.com/theroyalfamily

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

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