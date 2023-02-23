Величезне розчарування: відомі британські артисти "відшили" короля Чарльза III

Організатори коронації зазначають, що Адель та Ед Ширан відмовляються розважати Карла III своїм талантом.

Ед Ширан і Адель відмовилися виступати на коронації Чарльза III / instagram.com/teddysphotos, instagram.com/theroyalfamily, instagram.com/adele

Букінгемський палац щосили зайнятий підготовкою до грандіозної події - коронації Чарльза III, яка відбудеться 6 травня 2023 року. Святкування та офіційні заходи з приводу сходження нового короля на британський престол триватимуть три дні.

Однак організатори зазначають, що не все з коронацією виходить так гладко. В інтерв'ю для OK Magazine вони повідомили, що деякі знаменитості, запрошені виступити на цій події, відповіли Чарльзу відмовою.

Зокрема мова йде про британського музиканта Еда Ширана - у артиста запланований концерт в Техасі, США, 5 травня, і він фізично не зможе бути присутнім на коронації. А ось британська поп-діва Адель і зовсім не стала коментувати свою відмову - ніяких офіційних виступів в період, коли відбудеться коронація, у неї не передбачено.

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"Король запропонував ряд людей, яких він хотів би бачити на сцені. Адель і Ед були в цьому списку. Він дуже хотів, щоб вони були частиною концерту... Їх відмова була величезним розчаруванням. Вони (Адель та Ширан - прим. редактора) титани індустрії шоу-бізнесу, типові британці, відомі у всьому світі", - говорить організатор коронації.

Остаточний список артистів, які можуть виступити 6 травня на урочистостях з нагоди коронації Чарльза III, ще не представлений. Відзначається, що на концерт в якості виконавців запрошені гурт Spice Girls і Гаррі Стайлс.

Чарльз у ролі короля

Після смерті Єлизавети II старший син померлої королеви був проголошений королем Чарльзом III.

До виконання своїх обов'язків король приступив практично відразу.

За пару днів у своїй новій ролі король Чарльз встиг оскандалиться. Він двічі вийшов з себе на публіці, і обидва рази причиною тому стало письмове приладдя.

Зовсім недавно короля Чарльза III і королеву-консорта Каміллу закидали яйцями. Британська преса з'ясувала, що після скандального нападу з п'ятьма кинутими яйцями справа не закінчилася.

Як виявилося, послідувала реакція публіки, що стояла поруч, яка змусила короля розгублено озиратися.

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