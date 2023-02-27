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Герцогиня-базіка: розкрита найбезглуздіша брехня Меган Маркл про її минуле

27 лютого 2023, 03:45
За зовнішньою скромністю і манірністю герцогині Сассекської таїться холоднокровний розрахунок, переконана письменниця Дейзі Кузенс.
Меган Маркл, принц Гаррі
Меган Маркл брехала про те, що не знала нічого про британську королівську сім'ю і принца Гаррі до їхнього знайомства - ЗМІ / ua.depositphotos.com

Меган Маркл, в минулому - американську акторку, а зараз - опальну дружину принца Гаррі, ЗМІ вже не раз ловили на брехні: вона часто вдається до неї, щоб здаватися краще в очах преси, і майстерно "замітає сліди", коли справа стосується її минулого.

До зустрічі зі своїм нинішнім чоловіком герцогиня Сассекська вела блог під назвою The Tig. У ньому вона розповідала про моду, відпочинок, ділилася з читачам своїми роздумами про все на світі. Та після того, як її стосунки з принцом Гаррі стали відомі широкій аудиторії, Маркл завбачливо закрила блог.

Проте цитати звідти досі гуляють по Інтернету. Зокрема одна з них розкриває брехню, яку Меган повторювала не один раз, наприклад, на скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі. Сассекська стверджувала, що до зустрічі з Гаррі не знала про британську королівську сім'ю практично нічого, та й про нього навіть не гуглила, коли познайомилася ближче. Цю ж думку повторював у своїх мемуарах "Запасний" і молодший син короля Чарльза III.

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Письменниця Дейзі Кузенс в інтерв'ю для Express.co.uk зловила Меган Маркл на цій брехні. Вона стверджує, що заповзятлива американка була прекрасно обізнана про особливості життя британської королівської сім'ї, і пильно стежила за всіма новинами.

Як доказ Кузенс наводить цитату з блогу Маркл, датовану липнем 2014 року, через три роки після одруження Вільяма і Кетрін Уельських та за два роки до знайомства з Гаррі. "Маленькі дівчатка мріють стати принцесами. Я, наприклад, хотіла стати Ши-Ра, принцесою сили (персонаж з мультсеріалу 1985 Непереможна принцеса Ши-Ра - прим. редактора). І дорослі жінки, здається, зберігають цю дитячу фантазію. Тільки подивіться на пишність і помпезність королівського весілля і нескінченні розмови про принцесу Кейт", - з сарказмом коментувала Маркл.

Також Дейзі Кузенс навекла і деякі факти з минулого Меган, якими ділилися люди, які колись були частиною її близького оточення. "Дорога Меган, боюся, знову потрапила в халепу. Вона віками говорила, що мало що знала про королівську сім'ю, що ніколи не вивчала Гаррі - це повна нісенітниця. Є її фотографія біля Букінгемського палацу, коли їй було 15 років, подруга дитинства розповідала, що Маркл була одержима королівською родиною. Її колишня найкраща подруга також згадала, що у неї на полиці в юності стояла книга про принцесу Діану", - викрила герцогиню Сассекську письменниця.

Раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не особливо любить показувати своїх дітей на публіці, випадково засвітила зображення свого первістка Арчі Маунтбеттен-Віндзора.

Також принц Гаррі і Меган Маркл в скандальному документальному серіалі на Netflix розповіли, що у герцогині Сассекської був викидень. Пара вважає, що причина таїться в батькові колишньої акторки.

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