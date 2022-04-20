"Будемо співати на поминках Путіна": Слава Камінська розкритикувала колег за пісні під час війни

Слава Камінська розкритикувала колег за пісні під час війни / instagram.com/babaslavka/

Після вторгнення Росії в Україну вийшло багато патріотичних пісень від популярних українських зірок, але співачка Слава Камінська вважає це зайвим.

Колишня учасниця "НеАнгелів" Слава Камінська впевнена, що патріотичні пісні зараз не потрібні.

"Мені нічого не пишеться. Я дивлюся, багато артистів записують якісь там патріотичні пісні. Мені здається, що це все бенкет під час чуми. Ну окей, їздити підтримувати наших солдатів... Солдати повинні знаходиться в стані, мені так здається, зосередженому. Щоб ось це от все не розслаблювало, ці пісні-танці. Тому що від цього залежить і їхнє життя, і життя багатьох людей", - заявила Слава в інтерв'ю для Зіркового шляху.

Також вона додала, що творчістю краще займатися вже після війни.

"Мені здається, пісні повинні писатися і співатися, коли це вже все закінчиться, і ми вже будемо святкувати і радіти. Коли будемо святкувати 40 днів товариша на поминках. Будемо співати пісні на поминках Путіна", - підсумувала артистка.

Нагадаємо, співачка Слава Камінська розповіла, що втратила безліч друзів за двадцять днів війни в Україні. Віроломне російське вторгнення на українську територію послужило лакмусовим папірцем, проявником для багатьох проблем.

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