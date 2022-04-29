"Боже, яке кончене": Осадча розпекла Симоньян за заклик до ядерної війни і особистий рай для росіян

Українська ведуча майстерно била по больових точках, пригадавши пропагандистці і мародерство окупантів, і імпортозаміщення через вмираючу економіку рф.
Українська журналістка, телеведуча, модель і волонтерка Катя Осадча шокована тим, яка дурниця може творитися в головах громадян Росії. Яскравим прикладом, що підтверджує це, Осадча вважає недавній виступ Маргарити Симоньян.
Журналістка-путіністка всерйоз розглядала ймовірність розгортання Третьої світової війни або початок ядерної війни, як альтернативу їй. При цьому Симоньян підкреслила, що такі варіанти їй здаються більш ймовірними, ніж поразка рф у війні, яку вона розв'язала проти України.
Відразу після її міркувань про ядерний удар, Соловйов заявив: "Ну ми ж - до раю, а вони просто здохнуть".
Осадча додала на свою сторінку в Instagram цей фрагмент виступу Симоньян,"аби розуміти на скільки масштабним може бути [маячня-нецензур.]" в головах громадян росії".
"Готова до третьої світової ?Дійно, чому ні, пральних машинок по світу дофіга, а одягу різного ношеного, відправляти і відправляти …..А ядерна війна вона буде десь (в іншому місці - прим. редактора)? Чи вони вже собі забронювали місця в спеціальному раю для росіян, це ж буде напевно імпортозаммінний рай, що до того був пеклом",- підколола путінську пропагандистку Осадча.
Гнівну тираду Каті Осадчої про невисокий інтелект і коротку пам'ять Симоньян та її однодумців підтримали її шанувальники в коментарях. В основному дивувалися очевидній хворобливості переконань рашистки:
"Які хворі люди!!!! Невиліковно!!!!"
"Боже, яке кончене".
"Капець, клініка..."
"Хвора мерзота".
"Генетично хворі люди".
"Що вона несе?"
"Не вистачає сил і нервів дивитись на цих тупих людей".
"Ні грама печалі, місце їм в пеклі ще треба заслужити".
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