"Боже, яке кончене": Осадча розпекла Симоньян за заклик до ядерної війни і особистий рай для росіян

Війна в Україні: Осадча відповіла Симоньян на заклик до ядерної війни / Колаж

Українська журналістка, телеведуча, модель і волонтерка Катя Осадча шокована тим, яка дурниця може творитися в головах громадян Росії. Яскравим прикладом, що підтверджує це, Осадча вважає недавній виступ Маргарити Симоньян.

Журналістка-путіністка всерйоз розглядала ймовірність розгортання Третьої світової війни або початок ядерної війни, як альтернативу їй. При цьому Симоньян підкреслила, що такі варіанти їй здаються більш ймовірними, ніж поразка рф у війні, яку вона розв'язала проти України.

Відразу після її міркувань про ядерний удар, Соловйов заявив: "Ну ми ж - до раю, а вони просто здохнуть".

Осадча додала на свою сторінку в Instagram цей фрагмент виступу Симоньян,"аби розуміти на скільки масштабним може бути [маячня-нецензур.]" в головах громадян росії".

"Готова до третьої світової ?Дійно, чому ні, пральних машинок по світу дофіга, а одягу різного ношеного, відправляти і відправляти …..А ядерна війна вона буде десь (в іншому місці - прим. редактора)? Чи вони вже собі забронювали місця в спеціальному раю для росіян, це ж буде напевно імпортозаммінний рай, що до того був пеклом",- підколола путінську пропагандистку Осадча.

Гнівну тираду Каті Осадчої про невисокий інтелект і коротку пам'ять Симоньян та її однодумців підтримали її шанувальники в коментарях. В основному дивувалися очевидній хворобливості переконань рашистки:

"Які хворі люди!!!! Невиліковно!!!!"

"Боже, яке кончене".

"Капець, клініка..."

"Хвора мерзота".

"Генетично хворі люди".

"Що вона несе?"

"Не вистачає сил і нервів дивитись на цих тупих людей".

"Ні грама печалі, місце їм в пеклі ще треба заслужити".

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