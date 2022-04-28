"Як були тупими, так і залишилися": Леді Гага зі сцени обізвала російську владу

Леді Гага назвала російську владу тупими / instagram.com/ladygaga

Американська співачка Леді Гага під час виступу в Лас-Вегасі висміяла російську владу.

Артистка грала на піаніно, паралельно спілкуючись з глядачами. Вона розповіла про те, яку сама внесла лепту в допомогу Україні, а також висловила своє цілковите засудження росії за її напад на незалежну країну.

Також артистка згадала свій концерт в Москві в 2012 році. Тоді Леді Гага публічно підтримала ЛГБТ-спільноту, яку засуждують в рф. Вона виголосила пристрасну промову про толерантність і любов у всіх її проявах, і підкреслила, що не боїться навіть сісти в російську в'язницю, якщо її заарештують прямо зараз.

"Мене звуть Леді Гага. Мені 26 років. Я живу на Манхеттені, в Нью-Йорку. І я впевнена, що чоловіки і жінки заслуговують любові в рівній мірі. Заарештуй мене Москва. Мені [плювати - неценз.]",- сказала артистка тоді.

Природно, її не заарештували, що, втім, лише доводить, що політика кремля дотримується принципу "Всі рівні, але деякі рівніші".

Згадуючи цей випадок на недавньому концерті в Лас-Вегасі, Леді Гага посміялася над російською дурістю: "Вони повинні були заарештувати мене в Росії, коли мали такий шанс. Я говорила їм надіти на мене наручники. Вони були тупими в той день, і залишаються тупими зараз".

Lady Gaga: "They should’ve arrested me in Russia when they had the chance" pic.twitter.com/2g6FcR9Et8 — Gaga Daily (@gagadaily) April 25, 2022

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Раніше стало відомо, що легендарний британський рок-музикант, колишній лідер групи Black Sabbath Оззі Осборн і його дружина Шерон нададуть українським біженцям свій особняк у Великобританії.

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