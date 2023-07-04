Більше не таємниця: Деніел Редкліфф розсекретив стать первістка

"Гаррі Поттер" насолоджується батьківством та планує зміни у своїй кар'єрі.

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Деніел Редкліфф розкрив стать дитини / ua.depositphotos.com

Англійський актор і продюсер Деніел Редкліфф після бурхливої молодості вже встиг стати розсудливим і завести сім'ю. У квітні 2023 року стало відомо, що він вперше став батьком.

Дитину акторові подарувала його давня партнерка, американська акторка Ерін Дарк. Молоді батьки зберігали своє щастя в секреті, поки на вулиці їх не спіймали папараці під час прогулянки з немовлям.

Довгий час шанувальникам Редкліффа був відомий лише факт появи дитини. Нещодавно актор повідомив, що він став батьком сина, заради якого планує змінити свій підхід до кінокар'єри.

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В рамках рекламної кампанії 4 сезону серіалу "Чудотворці" Деніел Редкліфф дав інтерв'ю для видання ET, в якому поділився своїми враженнями від батьківства.

"Це чудово. Це божевілля і напруженість, але він прекрасний, а Ерін приголомшлива - це справжня честь провести цей час з ним. Я завжди збирався взяти відпустку, на що не кожен може піти, і тому я можу просто проводити з ним багато часу, і це прекрасно. Отже, ми чудово проводимо час", - ділиться актор.

Також він зазначив, що не планує повністю йти з кіно. "Я не думаю, що це хороше рішення", - каже Редкліфф. Артист має намір бути трохи більш розбірливим в прийдешніх проєктах, і більш уважно ставитися до розподілу часу.

Раніше український шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко розповів, чому все ще неодружений у 36 років, а також розповів, що в романтичних стосунках викликає у нього депресію.

Також стало відомо, що вдруге мамою стала українська співачка Ната Жижченко (ONUKA) - артистка приховувала вагітність, тому поява дитини стала для шанувальників справжнім сюрпризом.

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