Більше не таємниця: Деніел Редкліфф розсекретив стать первістка

Англійський актор і продюсер Деніел Редкліфф після бурхливої молодості вже встиг стати розсудливим і завести сім'ю. У квітні 2023 року стало відомо, що він вперше став батьком.
Дитину акторові подарувала його давня партнерка, американська акторка Ерін Дарк. Молоді батьки зберігали своє щастя в секреті, поки на вулиці їх не спіймали папараці під час прогулянки з немовлям.
Довгий час шанувальникам Редкліффа був відомий лише факт появи дитини. Нещодавно актор повідомив, що він став батьком сина, заради якого планує змінити свій підхід до кінокар'єри.
В рамках рекламної кампанії 4 сезону серіалу "Чудотворці" Деніел Редкліфф дав інтерв'ю для видання ET, в якому поділився своїми враженнями від батьківства.
"Це чудово. Це божевілля і напруженість, але він прекрасний, а Ерін приголомшлива - це справжня честь провести цей час з ним. Я завжди збирався взяти відпустку, на що не кожен може піти, і тому я можу просто проводити з ним багато часу, і це прекрасно. Отже, ми чудово проводимо час", - ділиться актор.
Також він зазначив, що не планує повністю йти з кіно. "Я не думаю, що це хороше рішення", - каже Редкліфф. Артист має намір бути трохи більш розбірливим в прийдешніх проєктах, і більш уважно ставитися до розподілу часу.
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