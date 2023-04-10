Більше не ховається: Паперна блиснула на червоній доріжці в РФ та відновлює виходи у світ

Донька українських акторів Антоніна Паперна в Україні має надійний тил - тут її захищає мама, Народна артистка України Ольга Сумська. Вона не дає ЗМІ говорити про дочку погано незважаючи на те, що Тоня вже більше року зберігає мовчання щодо війни в нашій країні.
Паперна продовжує жити своє звичайне життя в рф, і разом з чоловіком та російським актором Володимиром Ягличем відвідує прем'єри і світські заходи, очевидно, виключно зі страху, як стверджує Сумська.
Нещодавно в російська преса опублікувала знімки Тоні в компанії чоловіка на червоній доріжці - разом вони приїхали на прем'єру фільму, в якому Яглич зіграв одну з головних ролей.
Як стверджують росЗМІ, на світському заході подружжя поводилося вкрай невимушено - широко посміхалися, із задоволенням позували перед камерами, жартували.
Тенденцію до відновлення активного світського життя Паперної відзначає і преса країни-окупанта, мовляв цілий рік Тоня не виходила у світ, а тепер жодна прем'єра не обходиться без неї. Що стало причиною для такого приросту - невідомо.
Раніше Ольга Сумська розплакалася на інтерв'ю, коли розповідала про своїх московських онуків - акторка зізналася, що намагається плекати в них любов до української культури.
Також Ольга Сумська висловила своє думка про ймовірну "могилізацію" її Московського зятя - російського актора і чоловіка її старшої доньки Володимира Яглича.
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