"Більше 60% важких металів": Злата Огнєвіч налякала результатами обстеження

Українська співачка Злата Огнєвіч ретельно стежить за своїм здоров'ям - важлива частина її блогу в Instagram присвячена саме догляду за собою. Однак нещодавно артистка з'ясувала, що "прогледіла" серйозну проблему.
Після однієї з наймасовіших атак "шахедами" по Україні з початку 2024 року, яка сталася в ніч на 31 липня, Огнєвіч всерйоз замислилася над тим, як страждає психологічне і фізичне здоров'я кожного українця через війну.
Так Злата зізналася, що нещодавно проходила огляд, результат якого її налякав і вразив. В її організмі виявилася велика доза важких металів, зокрема ртуті, що значно перевищує норму.
"Мені здається, ми лише зараз починаємо розуміти і відчувати, як війна вплинула на наше здоров'я. Ось, наприклад, прийшли результати моїх обстежень, у принципі все гаразд, але важких металів (в тому числі ртуті) понад 60%. Як мені пояснив лікар, ракети і все, чим нас обстрілюють, коли їх збивають, продукти розпаду, вони ж нікуди не діваються. Все це осідає в нашому організмі", - каже Злата Огнєвіч. Також співачка закликала підписників бути уважнішими до свого здоров'я.
Хто така Злата Огнєвіч?
Злата Огнєвіч - українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представник України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.
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