Болі, безсоння і пролежні: зірці "Гусарської балади" потрібна допомога медиків

84-річна Голубкіна не встає з ліжка, їй в екстреному порядку викликали лікарів.

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Лариса Голубкіна зараз - стан Лариси Голубкіної погіршився / колаж: Главред, фото: kino-teatr.ru, imdb.com

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Останні роки Лариса Голубкіна бореться з низкою виснажливих симптомів, пов'язаних із серйозним захворюванням

Артистка перестала вставати з ліжка і відмовляється від допомоги рідних

Радянська і російська акторка театру і кіно ("Гусарська балада", "Троє в човні, не рахуючи собаки") Лариса Голубкіна не може і дня прожити без медикаментів через біль. Також артистці необхідна регулярна медична допомога..

Про це повідомляють росЗМІ. Голубкіна в останні роки серйозно хворіє - раніше їй діагностували онкологічне захворювання крові третього ступеня.

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Акторка страждає на безсоння і хронічні болі, з якими доводиться боротися медикаментозно. До того ж вона останнім часом стала стрімко втрачати вагу.

Від допомоги близьких Лариса Голубкіна нібито відмовляється. Зараз вона зовсім злягла, у неї з'явилися пролежні. "Якщо раніше акторка пересувалася на інвалідному кріслі, то тепер не встає з ліжка через загальний стан слабкості", - повідомляє джерело.

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Хто така Лариса Голубкіна? Лариса Голубкіна - радянська і російська акторка театру і кіно, співачка. Народна артистка РРФСР. Вдова актора театру і кіно Андрія Миронова, повідомляє Вікіпедія. Відомі ролі: "Гусарська Балада", "Дайте книгу скарг", "Казка про царя Салтана", "Троє в човні, не рахуючи собаки".

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