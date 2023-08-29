Легендарна радянська акторка госпіталізована з ураженням мозку

Відома радянська співачка і акторка ("Гусарська балада", "Троє в човні, не рахуючи собаки") і вдова актора Андрія Миронова Лариса Голубкіна, за даними росЗМІ, була екстрено госпіталізована в клініку нервових хвороб імені Кожевнікова.
Це нібито сталося ще два тижні тому, 17 серпня, але лише зараз їй поставили діагноз - енцефалопатія. Ураження головного мозку артистки лікуватимуть в підмосковному оздоровчому центрі.
Інше джерело заявляє, що новина про госпіталізацію 83-річної Голубкіної - помилкова, мовляв сама акторка спростувала її, стверджуючи, що в даний момент знаходиться вдома. Близькі артистки новину про хворобу не коментують.
Ймовірно, чутки про проблеми з центральною нервовою системою Лариси Іванівни викликані її похилим віком та іншою госпіталізацією, яка дійсно сталася з нею у зв'язку з невдалим падінням - з 2020 року вона проходить складну реабілітацію через перелом шийки стегна. Відомо, що у зв'язку з цією травмою вона потрапляла до лікарні ще двічі: у травні 2021 року та у серпні 2023 року.
Раньше 76-річного Елтона Джона екстрено госпіталізували у Ніцці, Франція, з його будинку в елітному районі Мон-Борн через побутовий нещасний випадок.
Також важкохвора українська акторка Катерина Тишкевич розповіла про здоров'я - загадкова недуга терзає її багато років, і лише недавно вона змогла отримати діагноз.
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