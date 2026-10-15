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"Військові не можуть": Ігор Ласточкін жорстко поставив на місце Холоденко

Христина Трохимчук
15 жовтня 2026, 09:48
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Ігор Ласточкін влаштував гостру дискусію в соцмережах із психологом Наталією Холоденко.
Ігор Ласточкін - відповідь Холоденка
Ігор Ласточкін - відповідь Холоденко / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Ігоря Ласточкіна обурило висловлювання Наталії Холоденко
  • Як шоумен пояснив неможливість проведення виборів під час війни

Український гуморист і військовослужбовець ЗСУ Ігор Ласточкін різко відповів у Threads психологині Наталії Холоденко, яка мешкає за кордоном, через її скандальне порівняння України з терористичною Росією.

Суперечка розгорілася після того, як Наталія Холоденко провела паралелі між російським наративом "ніхто, крім Путіна" та висловлюваннями в українському інформаційному просторі.

відео дня

"Чому, коли росіяни кажуть, що "ніхто, крім Пу", - це ознака тупості, а коли у нас кажуть "ніхто, крім...", - це ознака патріотизму?" - висловилася психологиня.

Наталія Холоденко про вибори
Наталія Холоденко про вибори / скрін з відео

Ласточкін категорично не погодився з таким тлумаченням і емоційно закликав не порівнювати країну, що воює, з агресором, нагадавши про українських захисників. Шоумен дав зрозуміти, що подібні порівняння недоречні й образливі.

"У нас так не кажуть, у нас військові не можуть і голосувати, і захищати країну від окупантів!" - відповів Ігор Ласточкін.

Ласточкін дав різку відповідь Холоденку
Ласточкін різко відповів Холоденку / скрін з Threads

Згодом дискусія переросла в обговорення виборів під час повномасштабної війни. Коли один із користувачів припустив, що Україну нібито "дотиснуть" провести голосування, артист пояснив, чому за нинішніх обставин проведення виборів пов’язане з серйозними правовими та організаційними перешкодами. Ласточкін підкреслив, що для цього необхідно припинити вогонь і скасувати воєнний стан, а також дотримуватися Конституції.

"Примусять до виборів" - що там примушувати? Припиніть вогонь, скасуйте воєнний стан, обирайте хоч чорта лисого! Або до біса ту Конституцію, робимо так, як ви придумаєте?" - підсумував воїн.

Як зараз виглядає Ігор Ласточкін
Як зараз виглядає Ігор Ласточкін / скріншот із відео

Де зараз Ігор Ласточкін

Український комік і актор Ігор Ласточкін з лютого 2025 року добровільно поповнив лави Збройних сил України. Артист служить у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на посаді командира взводу аеророзвідки. Ласточкін разом зі своїм підрозділом виконує бойові завдання на складних ділянках фронту.

Ігор Ласточкін
Ігор Ласточкін / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що користувачі мережі розкритикували 14-річну дочку Філіпа Кіркорова за довгий манікюр, вважаючи його недоречним для підлітка. У відповідь на закиди коментаторів дівчина зробила публічну заяву.

Також співачка Гайтана опублікувала рідкісні кадри зі своєю єдиною дочкою Ніколь-Сапфір. Підписники були в захваті від того, як сильно виросла дівчинка, і засипали публікацію теплими коментарями.

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Про персону: Ігор Ласточкін

Ігор Ласточкін - український актор і капітан команди КВН "Збірна Дніпропетровська". З 2015 року - тренер "Ліги сміху". У 2016 році став ведучим програми "Розсміши коміка". З початком повномасштабного вторгнення активно займався волонтерством, а в лютому 2025 року мобілізувався до ЗСУ.

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